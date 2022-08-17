王幼嘉／圖

「所有偶然也是必然，人生充滿偶然。」

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藍家「吉屋出售」的牌子出現在大門前碧綠的草坪上以後，緊鄰欣妍就感到有些不安。全世界將近三年的瘟疫還沒有銷聲匿跡，一千個風聲鶴唳的日子令敏銳的神經磨鈍，對於死亡，人們似乎變得淡然冷漠了許多。

「藍大哥出事了！」這消息太突然！誰都沒法相信，更沒法接受。

欣妍做了一盤涼麵，敲敲藍家紅漆大門。等了好一陣子，心湄終於打開門。沒想到幾天不見，心湄竟如此憔悴。平時兩隻閃閃發亮的大眼睛，此時竟紅腫得剩下一條縫，對著清晨的陽光，竟有些睜不開來。看著欣妍端來的涼麵，淚水悄悄滑落瘦削得只剩顴骨的面頰。

終於，她們還是在藍家摩登時尚的廚房流理台前坐下。

疫情 以來，許多許多日子，藍大哥和心湄都沒有出門，這一天藍大哥非去紐約下城不可。他最近常常失眠，夜間翻來覆去，血壓 飆升，為著把和前妻及兒子的事做個了斷，顯得心煩意亂，有時眼睜睜從夜半一直熬到天明。他不能讓唯一的兒子委委屈屈在前妻的懶散和無知中過下去，這樣會毀了孩子。

心湄是個溫柔善良、充滿智慧的女人，他離婚後的第二任妻子，她喜歡孩子。他必須盡快把孩子的扶養權爭取回來，讓他在健康和充滿愛的家庭中成長。對於兒子未來的成長歲月，這至關重要。這思緒無止無休地煩擾著他，為解開這個困擾他的結，他幾乎有些精神衰弱了，這讓心湄擔心不已。

戰亂釀成了無數悲劇、不幸，許多人家陷入漩渦之中，無可選擇。當年心湄在台北寄居堂哥家，沒有父母照顧。那時她的父母暫回無錫老家處理家務，原打算半年後來台北定居，誰知這一去竟是整整三十多年的骨肉分離。心湄一直寄居在堂哥家，堂哥一家三口生活也是捉襟見肘。

那時心湄放學後，總喜歡到藍家廝混，她是藍家千金藍荳最親密的好友。藍家父親是水果貿易商，生活十分富裕，家有廚師、司機及女僕。藍家媽媽最喜歡見到心湄來家裡，和女兒藍荳一起做功課、說悄悄話。

藍家兄妹倆相差將近十歲，各有自己天地。儘管妹妹對哥哥十分仰慕，大多時候各有各的玩伴。藍大哥愛穿一件黑色皮夾克、戴一副飛官專用的擋風鏡，一表人才，瀟灑倜儻，騎一輛摩托車，風馳電掣，從巷子裡出出進進，一時風靡了附近多少少女。青春期的心湄，也兀自暗戀著帥勁十足的藍大哥，但也僅止於此而已。

那時藍大哥一度想做飛官，經過短暫訓練，發現視力未達二點零標準，只得放棄。好在他很快考入大學，進入理想的電機系。畢業受完軍訓，像當時成長在台灣的年輕人，「去去去，去美國」的口號，是所有大學畢業生的理想。

他很快獲得美國東岸一家知名大學助教獎學金，順理成章畢業。在一家電力公司獲得薪水優厚的初級工程師職位，過起了悠哉的單身貴族生活。

那時留學生 中，男多女少。一次，偶然在朋友舞會裡遇到女孩伊妹，嬌媚迷人。一襲半透明薄紗裙在舞池中飄蕩飛舞，舞步嫻熟而優雅。無論浪漫的華爾滋、俏皮的恰恰、沉穩莊重的狐步、快速的吉魯巴，性感纏綿的探戈……她都能熟練地翩翩起舞。

那晚，她成了舞會裡最出風頭、最令人矚目的閃亮星星，許多單身貴族紛紛向她示好。那時留學生有私家車的不多，藍大哥那輛漂亮的摩托車再次發揮作用。舞會完畢，他奪得護送美女回公寓的特權，一路風馳電掣，好不風光。

伊妹家境清寒，在台北跟寡母生活，典型的小家碧玉，日子過得苦哈哈。勉強讀完職業學校，跟朋友看了《亂世佳人》那部電影以後，暗暗決定一定要學女主角郝思嘉，要為自己而活，絕不能像母親那樣自苦。

她處心積慮地學社交舞，她知道這是進入花花世界的敲門磚。（一）