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印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

白蘭花開（二二）

孟悟

「你爹退休前是機關領導，待遇當然不同，有幾人有那樣的運氣？艾草的小區很慘，居委會提著幾袋大米，在樓下大聲吆喝：發米啦！發米啦！但是每家人只能舀一小碗米，你看看，是不是乾隆劇裡給災民賑災的鏡頭。」

阿麗嘆道：「但願快點好起來，但願安琪早日吃上巧克力和芝士蛋糕。」

那日安琪開始咳嗽，額頭也有些發燙，測體溫三十七度五。沙心嚇壞了，怕被樓下的大白查出來是陽性，被強行拉到方艙去隔離。別說八歲的她，幾個月的嬰兒若是陽性，也會跟父母分離被送去方艙。幸好家裡備了退燒藥，老天護佑，安琪睡了一夜就好了。她粉嫩的臉蛋花朵般可愛，她說想吃一口巧克力，就小小的一口。

沙心聽得心疼眼酸，想起小區群裡的以物換物：一瓶可樂換一瓶豆腐乳、半瓶蘭姆酒換一盒雞蛋、一瓶SK2潔面乳換一塊牛排、一盒避孕套換三包泡麵、一支名牌口紅換兩盒牛奶。就在昨天晚上，一個小女孩穿過的《冰雪奇緣》公主裙換了一盒曲奇餅乾。

沙心跟安琪商量：「寶貝，願意把你的美人魚裙子換巧克力嗎？」

安琪先是搖頭，後來歪頭想了想，又沉重地點了點頭。沙心拿著手機，拍了裙子，準備上傳到群裡時，安琪說：「媽媽，我再穿一下好嗎？只穿五分鐘。」

「好的，寶貝。」

沙心看見安琪穿上美人魚裙子，一直轉、一直美，然後停下，戀戀不捨脫下，艱難而心痛，像是在脫皮。沙心眼酸心苦，突然想起舞台上旋轉的鯊魚精、脫皮的鯊魚精，她知道她的痛，痛得差點掉淚了。（二二）

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