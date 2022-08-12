這裡的霧與別處不同，好像它們不是經水氣匯聚而成，而是由某種切實的材料做的。

霧一直通到天上，與天空長在一起。雲也從空中垂掛下來，變成霧。樹枝表面的水氣凝結成霧，湖面更是霧的天然誕生地。總之，乳白色、青白色的霧鋪天蓋地。如果不是有玻璃擋著，它們隨時可能漫浸過來，將我置身的房間淹沒。

此刻，如果有人和我說，我的房子已經被轉移至一座孤島上，無論如何呼喊、求救，都不會有人聽見──我也不感到意外。

但民宿 裡的人並沒有將我忘記，我被拉進一個叫「霧中見」的群裡。不斷有人進來，新人要求發送位置共享，此事詭異之處在於，我們不是無法準確發送，便是顯示：在霧中。顯然，這是一個被賦予特殊功能的微信 群，只為了讓霧中的人匯聚一堂，消除恐懼。

此群還有一個更為神奇的功能，所有人皆可暢所欲言，不顯示名字與頭像。我試著打了幾個字，投進去──根本沒人知道發言者是誰。

人們如飢似渴地分享霧中信息。有人趁著濃霧瀰漫去約會鄰居女人，去偷竊、打劫，去引吭高歌，去做原本需要掩人耳目之事。完事後，他們又迫不及待地向眾人匯報自己的霧中所獲。

我看到一張張圖片、一行行文字，出現在手機 屏幕上，驚心動魄。霧成了掩體，成了屏障，人們盡可由此去完成任何心願。

我想起此行的目的，何不趁著大霧瀰漫，去給妻子找個理想的歸宿。這是一個絕佳的機會，沒人會發現我的所作所為。可這裡真的是妻子心心念念的風景優美之地嗎？我真的找到它了嗎？那一刻，我忽然想起妻子的話，「只要你用心去找，肯定能找到。」心頭一陣戰慄。（一一）