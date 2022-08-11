「如果他們沒有遇到我，說好聽的，現在可能在哪個工地給人家搬磚，一輩子當個底層的打工仔。說不好聽的，活不活得下去，都是問題。」

曹正星聽著，不明白他為什麼提起這個，正想著要怎麼接話，成伯伯話鋒一轉，接著說：「有的時候，事情你不能只看過程，也要看結局，你說對不對？人啊，都是先苦後甜，沒有付出，哪有回報？」

曹正星只當是在聽醉話，他全程帶著笑，盡量讓那笑容裡的尷尬表現得不那麼明顯。「小曹啊，聽說你家裡還有一個弟弟？」他笑咪咪地望著曹正星。

曹正星點點頭。

「你弟弟的事，我多少也聽說過一點，我很是同情他的遭遇。我呢，有一個想法，我在南方的沿海城市，還有幾個正在興建的樓盤，我的公司在那邊也有辦事處。你這麼優秀，想必你弟弟也是聰明過人的人，我可以在那邊給他安排一個坐辦公室的工作。你父母呢，也可以跟著過去，我可以專門為他們安排一處離海邊不遠的房子。南方的氣候宜人，最適合老年人養生了。」

曹正星愈發疑惑不解了。不等他問，成老闆又指著他和毛心婷說：「當然還有你們兩個，結婚總要婚房吧！現在新開發的樓盤裡，有幾個戶型特別適合小倆口。」

他一揮手，身後那兩個年輕人裡的一個站起身，從隨身的公文包裡取出幾張傳單遞給曹正星。曹正星沒伸手，毛心婷倒是一把就接了過去。

回去的一路上，她都在研究傳單上的平面戶型圖，邊研究邊給曹正星說。曹正星開著毛心婷的車，他根本沒有興致聽她說。那個時候，他的心還處在和耿陽父母交談後帶來的震盪裡。他沒有心思研究什麼戶型，對於成伯伯所說的那些話，他還沒能體會到背後的意味深長。（一○三）