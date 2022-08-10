我有個情人在設拉子（全文完）

這時服務員過來催著打烊，大家搶著結帳，這句話掉在地上沒人撿，被踩來踩去，碎得不成樣子。

蘇顏鬆了口氣，感激服務員來得正是時候，救人於水火。好像前兩天，自己當街就要流淚出醜，卻下起了雨。

散了席，蘇顏往回走，也不知道到了什麼地方，月亮正在樹的左邊，都是熟人，蘇顏低下頭，裝作看不見。

月亮欺負蘇顏孤身一個人，又剛離婚，竟然上了手，指尖點選好顏色，在蘇顏身上抹畫，先是在頭髮間沾了些輕佻的亮銀，又順著臉和肩頸抹上一層淺薄的玉青。這些顏色掛不住，滾成了一串，順著蘇顏的腰肢起伏。月亮還是不肯輕易放過，又從蘇顏身上抽出了一片長長影子，遠遠看去，以為褪下來一件婚紗，扔在地上。

「蘇顏。」蘇顏聽見，還以為是月亮在叫自己，轉頭才看到是男人。男人竟然沒有變化，蘇顏吃不準，一定要用身子量過才作數。滾在男人懷裡，男人還是那個男人，蘇顏慶幸自己一直在游泳 ，骨肉均勻，好像翻出多年前的一件衣服，伸了手腳，還套得進去。

蘇顏問男人：設拉子好玩嗎？男人說：好玩得很，所以找你同去。蘇顏得意，說可找到女人了。男人說：全世界都走遍了，也找不到比你差的女人。這不，只有回來找你。

蘇顏被這些話抱得緊，喘不過氣，扭過頭，四下無人，可是成片的樹葉翻了白臉盯著自己，眾目勾連。蘇顏沒有半分害羞，大聲宣告：「我有個情人在設拉子。」這話憋得太久，得了自由，如同被放生的鳥雀，一句話掙破成幾個字，幾個字又散成偏旁部首，最後一筆一畫，點點滴滴沖天而去，轉眼消散。蘇顏望見羨慕，恨不能學了樣展翅高飛，可還是被男人的皮囊緊緊扣住，不能掙脫。（全文完）