三天後，宋新松收到了地址，在七稻街附近的一個小區裡。宋新松記下地址，然後把那條短信刪掉。他美滋滋地想，這回的地方不錯，七稻街那邊的夜市挺好，希望今天章恆領來的貨也不錯。他折騰完，正好晚上可以去那吃點燒烤。

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那天以後他卻發現，自己再也聯繫不上章恆了。後來一打聽，才知道，跟章恆一起辦網站的那個傅鵬死了，網站也不再辦了。

不知道是不是意識到某種危險，章恆隱匿了起來。宋新松在圈子裡打聽了很久，也沒人知道章恆現在在哪裡。不過他知道，沒了章恆，還會有別人。像他們這樣的人，在黑暗裡聞著味也能找到彼此。

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章恆的屍體是在西郊的一個出租屋裡被人發現的。死了半個月了，鄰居聞見味道了才報的警。死因是勒斃。租房用的身分證上的名字是「章恆」，可查身分證的地址卻發現，這個住址其實並不存在。

把章恆的DNA 放在數據庫裡做比對，果然比中了一個。是多年前家人申報失蹤的一個男童，不過他的名字不叫章恆，而叫曾珩。

章恆被殺案的現場並沒有損失什麼財務，錢包、手機 、銀行卡，車鑰匙什麼的都在。警方調出了章恆死前所有的通話記錄和短信記錄，可是一無所獲。凶手行凶的時候很是小心，現場也被小心打掃過，沒有留下任何生物檢材。

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章恆的屍體被發現的時候，曹正星和毛心婷正在堇城的酒店裡吃早點。接到王隊電話的時候，他面前的水果沙拉還沒來得及動。毛心婷看著曹正星臉上的表情，立刻明白了又是工作上的事，她也放下手裡的刀叉，沒什麼胃口了。（一○一）