趙梅英／圖

幸虧喬給她一個美國電話，她可以整天在家刷手機。只要回家有熱飯好菜伺候，喬也沒有什麼微言。

除了每天跟國內的朋友、家人，曬自己的幸福新生活，紅梅心裡也暗自焦慮。她在憂心著自己的居留身分。表妹說，她現在持有的美國簽證無法讓她合法居留。他們要趕緊結了婚，用結婚證書去申請移民，拿到綠卡 才算大功告成。

表妹已摸清了行情，現身說法告訴紅梅，到美國教堂辦結婚很方便，比去當地法院，在法官面前宣誓更省事。表妹自己就是這樣閃電結了婚。

於是，紅梅和喬有了一場簡單得不能再簡單的婚禮。

拿到結婚證書，紅梅就多了個心眼，天天想著叫喬辦身分。每每說起，喬總是一副不急不徐的樣子。紅梅又不好催得太緊，只能在心裡著急。

平日裡喬總不在家，輪休日就帶她買買菜，碰上星期天，也會送她去教會。但他不進禮拜堂，推說不會中文，約好時間再來接。紅梅一肚子幽怨，又說不出口。沒有喬，她連門也出不了。

這天輪到喬休息，紅梅早早燉上紅燒肉。等喬睡醒吃飽，就想著怎麼跟他講辦綠卡的事。還沒開口，就迎來了喬笑咪咪的眼神。一看他的神情，紅梅知道他想要什麼了……雲雨過後，紅梅趁著喬興致好，說：「你什麼時候給我去考駕照 呀？我會開車了，就可以出去打工掙錢，不白花你的錢。」

喬滿口答應：「好！明天就帶你去車管所。」

第二天，喬開著他的舊皮卡，載紅梅到一個滿是墨西哥人排隊的大廳，說是辦理駕照的政府機關。排隊叫號、填表拍照，半天之後拿回一張紙，算是回執吧，駕照要十四天後寄到家裡。紅梅滿心歡喜地回家。那天晚上，喬再瞇著眼望向她的時候，她像個嬌羞的少女依偎了過去。

左等右等，十四天到了，駕照依時寄到。甫一拆封，她就拍了照曬給表妹，她有身分證啦！不知道為什麼，表妹一直沉默沒有反應。紅梅覺得自己的喜悅沒人分享，不免有些失落。

三天過後，表妹總算出現了。拿起電話，就傳來她氣急敗壞的聲音：「那老頭居然騙我！他根本不是美國人，還結什麼鬼婚……不過是個加拿大的地痞，還騙我……老娘這麼好騙的嗎？離婚！我搬出來了……」表妹中氣十足地罵了半個小時。從她顛三倒四的氣話中，紅梅聽明白了發生的事。

原來到機場接表妹的第一個男人，沒有美國籍，是在美國的加拿大人。即使結了婚，也不可能給表妹辦美國綠卡。表妹這麼精於算計，居然碰到對手了，她能不氣嗎？立馬搬了出來。她也厲害，馬上找到一個候補的接上，現在住在一個老墨家裡，準備跟老頭離婚。

這回輪到紅梅提醒火遮眼的表妹：「這老墨有美國籍嗎？」紅梅沒有說出口的，是別又病急亂投醫胡亂抓個人，到頭來還是竹籃子打水一場空。聽教會的姊妹說，很多墨西哥人就從邊境上跑過來，沒有身分也照樣安居樂業。

表妹說，放心，都查過了。紅梅還是滿腹疑慮，不知道表妹要怎麼才可以和老頭辦離婚，再跟老墨結婚。

一通發洩，表妹講累了，終於想起紅梅拿了駕照。她沒有恭喜紅梅，反倒說：「你那個不是駕照，只是個州政府發的ID。懂嗎？ID，也可以當身分證用，可是連坐飛機都不行。隨便一個老墨都能拿到，就是發太多了，沒啥用！……你都沒有考試，怎麼會有駕照？」

紅梅被她一盆冷水從頭澆下來，說不上話。

好像對她的打擊還不夠似的，表妹繼續說：「你要的是綠卡和社會安全號碼。沒有綠卡，你怎麼合法居留？怎麼申請你兒子過來？沒有社會安全號碼，你也沒法工作。叫你那老頭拿著結婚證和身分證去移民局 辦，都來兩個月了，還磨蹭什麼？」

「哦、哦……移民局……」紅梅頭暈腦脹，反應不過來。

緩了幾天，紅梅都沒想明白表妹說的一番話，想要跟表妹再問清楚。可是表妹的麻煩也不少，自顧不暇，還玩起失蹤來。弄得紅梅一會擔心表妹，一會擔心自己。

一籌莫展的時候，教會舉辦郊遊。喬要上班，不能接送，教會臨時安排了一位紅梅不認識的姊妹琳來接她。

上了車，琳問起紅梅手裡拿的菜是什麼。「香筍紅燒肉，我老公最喜歡的。」紅梅特意用了「老公」這個詞稱呼喬，而不是「先生」。

琳隨口讚她：「哇，一定很香，等會我要多吃點。我的廚藝很差勁，特別羨慕燒得一手好菜的人。」稱讚她手巧菜做得好的人多了，從來沒有遇到像琳這樣的，自然由衷，讓人很受用。

兩個女人有說有笑聊了一路。琳問紅梅從哪裡來、是怎麼認識她老公的、來這裡習慣嗎？早被人問過多次，紅梅對答如流。

談到與喬的相識，紅梅沒說喬不是基督徒，來教會的目的是為了相親。說起喬來過她家，紅梅特意補了句：「他來我家，我也沒有留宿。他住酒店。」

琳的言談之間透著知性的溫文爾雅，一看就是個幸福的妻子，紅梅不由得羨慕起來。她很想拿到琳的電話號碼，琢磨著找機會開口。看見琳和幾位姊妹在拍照，她靈機一動，也上去用自己的手機拍了幾張。然後，順理成章地問琳要來電話號碼，藉口把照片發給她。（中）