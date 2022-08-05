趙梅英／圖

牧師面前站著一對新人，不再年輕的中國女人和一位臃腫發福的美國男人。女人雖說不上風韻猶存，也相貌端莊。男人嘛，佝僂氣衰，全無氣質。牧師介紹道：「今天，我們一起來見證紅梅和喬的婚禮。」

紅梅的婚禮簡短而正式。雖然沒有花童、沒有鮮花，可兩人還是臨時借來了兩件唐裝，穿在身上勉強合身，平添了不少儀式感。

交換戒指的時候，紅梅跟著牧師說出結婚誓詞，淚流滿面。面前這個禿了頂的男人，今後就是她的合法丈夫了。她渴望結這個婚，現在禮成了，卻有種心力交瘁之後的麻木。經歷過前一段婚姻，她似乎看開了，才會有今日遠嫁異國，成為人們眼中的「過埠新娘」。

紅梅知道自己不是十八、二十的青蔥少艾，離過婚，帶著一個半大不小的兒子。要想改變現狀，只有遠走他鄉。當喬來國內的教會相親，她接待了他。也正是因此，當紅梅找到美國這家中文教會的牧師，要求舉辦婚禮的時候，她跟牧師說他們是在國內的教會認識的，牧師才答應了這個突兀的請求。

紅梅做不到像她遠房表妹那樣，拿著一個北美簽證 ，下飛機就嫁給第一個出現的網上認識的男人。表妹說：婚我們又不是沒結過，有什麼好害臊的，不就那回事嘛！早結婚，早把身分搞定。

表妹還說，嫁個可以做自己父親的大叔也沒什麼不好，哪怕他再油膩。老頭熬不了幾年，早走早脫身。誰跟你講感情，還想著長長久久、老來相守啊？最要緊的是，想清楚自己想要什麼、能要什麼。

其實紅梅也不知道自己想要什麼。在國內的生活，還不至於糟糕得需要她鋌而走險，過幾年她就可以退休 領社保了。那說多不多、說少不少的錢，也可以讓她節儉地守著兒子過下去。只是那便是她的一生，可以看到頭的一生。她還是有些不甘，不甘於這樣的平庸。

聽說教會來了個找中國老婆的老外，人們覺得他們年齡相仿，介紹兩人認識。於是紅梅抓住這個機會，在喬第二次來中國的時候，跟他確定了關係。之後順理成章以未婚妻身分，來到這個從前沒聽說過的城市，美國地圖差點找不到的地方。

城市雖小，還有個機場 。當然不是國際機場，只飛國內航班的那種，喬就在機場工作。至於做什麼工作，喬在國內的時候有耐心地給她解釋過。紅梅聽的似懂非懂，隱約知道他不是飛行員，也不是機組人員，他的職位在地面，想是地勤吧。於是有人再問她，她就說喬是機場地勤。

剛來時，紅梅樣樣好奇。在喬的指點下，坐上去機場的輕軌給他送飯。喬也沒讓她進去航站樓，一個人跑出來等她，還是沒明白他的具體工作是什麼。不知道是機場的規定她不可以進去呢，還是喬不想她進去。兩三次之後，紅梅放棄了，不再送飯到機場。雖然他們家到機場只有兩站輕軌，很近、很簡單，她不會英文也不會迷路。

他們家就在機場邊上，帶游泳池的公寓樓。樓下有小孩玩耍的滑梯、鞦韆，也有燒烤設備和野餐的桌椅、板凳。看著空間很開闊，充滿了悠閒的生活氣息。剛住下，紅梅前前後後拍了很多視頻，發回去給親戚朋友，曬她這個漂亮整潔的小區。新鮮勁都沒過，比她先落戶美國的遠房表妹的一席話，卻讓她開心不起來。

表妹說，在機場附近的地段一定不是好區。噪音呀，通常房子不保值，價格也漲不上去，住這裡的人就圖個交通方便罷了。一來二去的對話，精明的表妹得知這公寓是喬租住的。本來就嫌喬怎麼在這樣的地區，選了間不值錢的小公寓，連個獨立屋都不是，現在還說是租的。

表妹斷定：「他一定是個窮鬼，白人窮鬼。你那個小城市房價本來就不怎的，他都這個歲數了，還沒能賺到一間半間房子，他前半輩子白活啦！」

為了證明自己的說法，表妹還指出喬兩次去中國相親的機票，都是航空公司的免費機票，就是喬在機場工作的福利啊。只有紅梅來美國的機票是真金白銀買的，還是紅梅自己掏的錢。當時說好的，喬辦簽證，紅梅自己買機票。

表妹回過神來，突然問：「別是他的財產都讓前妻捲跑了？」她這一問，紅梅心中剛剛燃起的一絲喜悅隨之暗淡。

這些天，她正煩呢。喬早出晚歸，每晚到家都十點了。吃過飯收拾完，將近午夜。那傢伙也不知道怎麼就不累，還要跟前妻的兒子講電話。房子就這麼大，他在那裡講個不停，有時情緒激動起來，還嚷嚷得震天動地，半夜三更的想睡都睡不著。他的語速又快又急，紅梅根本抓不住幾個單詞，感覺那邊有不好的事要發生。攪得紅梅睡意全沒，只好望著天花板等天亮。

晚上沒睡好，紅梅白天也沒精打采的。喬早早又上班去了，留她一人獨自守著這個小空間。她下樓在草地上走走，可是太陽毒得很，外面的氣溫已是人站不住的。熱烈的太陽下面，紅梅心中升起一襲淒涼。這是什麼鬼地方，熱成這樣子，不是人待的。

紅梅回到屋內，很不情願地開始燒筍乾紅燒肉。喬最喜歡吃她做的紅燒肉，她也明白，要抓住男人的心，就要抓住他的胃。做兩道菜哄哄他，好讓他帶自己出去。哪怕是買菜，也可以透透氣。

她現在被困在家中，唯一的社交就是去教會，還要等喬有空帶她去。跟教會的主事說過，他們都很熱心地安排接送。即使這樣，她每次去都很掙扎，喬本能地不願她外出。（上）