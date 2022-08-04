她在夜晚的夢都不記得了。

白日夢裡倒是如煙花璀璨，滲透到白天的車程裡。夢醒之後就是抵達目的地，一片灼目陽光，神鬼狐仙都退去，湖光山色叢生夢裡鄉愁。高原隱士修行閉關，涅槃寂靜，出關成國僧，心起傲慢，腳長人面瘡。等了幾劫幾世的復仇者，在看似圓滿前瞥見一絲裂縫，一絲小裂縫足以崩裂整座涅槃、一根小螺絲釘讓整列行進馬車墜毀。就是一點慢心，復仇者即展開千里追殺。如老漁夫與釣魚 餌線、如養蜂人與蜂箱、如獵人與弓箭、如屠夫與屠刀、如捕鳥人與網、如作家與筆，如何脫離關係？

她看見人們滿懷希望地活著，卻苦痛地死去。

起初慕道來到佛寺的人，是否都尋得答案？

醒夢一如，修行人無日無夜之無分別境界，印證白日如夢或黑夜如日。停止的日月輪轉、靜止的命運迴圈，如果不再繼續，所有今世的相逢都是沒有牽掛。就像出家人必須保有一個不被碰觸的身體，那個身體不為凡間而來，而是為來生做準備的橋梁。成仙成佛，終點也是起點。修行者祕密來到喜馬拉雅，日後可在水上行走，在石壁上留下手印、腳印。跌入山谷有菩薩會接住你，狂風撕開雲系，化作彩虹身走。思慕未絕，人頸仰望，不繫之舟，飄蕩他方。

她的大相，她在高原的第一人祿東贊於臨終前，對她說人間聚散，終有期，總要離別的。大相觸摸她那黑亮如馬鞭的髮辮，卻已無法帶她策馬入林，一如當初離開長安時那樣瀟灑氣派。

這裡沒有海的味道，但有比海更藍的水、更深的天。

這裡有雪，有的是雪，於是在雪域，在雪中想起你。（全文完）