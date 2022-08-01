雖然我當時很小，但後來我一直喜歡看她的表演。每次她唱歌時，我就想到這故事，一直到她退休 封嘜。

人與狐的涇渭分明，竟然在這活生生的歌星身上合而為一了，這可是很浪漫的傳奇。

劉媽媽做了這個結論，看看掛在牆上的Seiko鐘，說：「啊！六點半了，我得趕回家了。」

母親邀她留下吃晚飯，因為父親今天又不回來吃飯，說是有應酬。

劉媽媽說：「妹妹不了，我先生還在家等我吃晚飯呢，我家開飯晚。」

我和媽媽就送她去搭公車，巷口有一線去總車站。

冬天日落得早，今晚的濕氣也大，不到七點，空氣中起了霧氣。霧氣來得很殊異，是貼著地面的那種。我聽完了劉媽媽的故事，老覺得這霧不懷好意，路上也挨著母親近些。

劉媽媽和我們走過巷口文具行旁的麵店，沒有風，門口的三個紅燈籠卻似乎微晃著。

她走得快些，我們跟在後面，看著她雙腳埋在貼著地不散的霧氣裡，有種她在飄著移動的錯覺。我忍不住想，她到底是不是劉媽媽。

等了十分鐘後，車子來了，我們目送著她上了公車。

我們回家的路只要走五分鐘，而劉媽媽先坐三十分鐘到總站，換搭長途巴士，晃蕩一個半鐘頭，再走三十多分鐘才到溫暖的家（可別再抄捷徑了）。

真辛苦，這一路上會不會又有怪事等著她？我想著。

我每次都暗暗希望，神祇能好好保佑她回家的路平安，她每次不通知的造訪都證實了我的禱告有效。

有這麼多妖物，我很高興也有神祇的存在。（全文完）