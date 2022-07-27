他的兩條小腿拚命地跑，往人多的地方跑。他跑到了兩條街外的新遠路步行街，看到了兩個穿著制服、看起來像是警察 一樣的人。他跑到那人的跟前，拽一拽那人的衣服。

「叔叔。」曹正河叫他。那人回頭，看見一個瘦瘦的小男孩。

「叔叔，幫幫我，我要找我的爸爸、媽媽。」曹正河說。

「哦，你找不到家了？」那人半轉著身子說，他的兩隻胳膊還在努力地把兩個互相推搡的年輕人分開。「那你等會啊。」他對曹正河說：「你去那邊的石凳子上坐著等我一下，別亂跑啊。」

曹正河聽話地走過去坐下。在他的只有七年對這個世界的觀察和理解裡，他覺得自己這樣做是對的，那個人會幫自己，會將自己帶上回家的路。他望著那穿制服的男人賣力地安撫著吵嚷的人群，心裡掠過一絲平靜的心安。

可這樣的心安只持續了不到短短的五分鐘。五分鐘後，一隻大手從他的背後按住了他，他扭頭一看，是一臉怒氣的九叔。

這次出逃的結果就是他被九叔吊了起來，用皮帶抽了一頓，並且連續三天都沒有東西吃。那個時候小恆已經恢復得差不多了，也許是目睹了曹正河的慘狀，在那之後，他像是變了一個人。那之後幾年的時間，九叔也越來越喜歡小恆，小恆也開始在曹正河面前頤指氣使起來，儘管他們兩個的年紀差不多大。

曹正河記得在小恆改變之前，悄悄地問過他：「你知道你的家在哪裡嗎？」

那個時候小恆依舊把他看成是同命相連的難兄難弟，他不敢哭出聲，默默地流著眼淚，點點頭。他說：「我沒有媽媽，只有爸爸。爸爸病了，我出去買包子給他吃，後來被勇伯伯帶走了。」（八八）