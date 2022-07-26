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查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

網瘋傳汪小菲失控言論 「為何不能跟共產黨爭一爭？」

劉媽媽（九）

張硯北

劉媽媽心裡想：八成是男朋友在裡面！對女子這少女懷春的猜測，讓她在心中輕笑了一下，不知道是不是讓她想起了年少的往事。

不對呀！她打個電話叫男朋友，出來碰面或她進去宿舍，不是方便太多了？劉媽媽轉念琢磨了一下，推翻了先前找男朋友的猜測。

難不成是小偷？劉媽媽是個好奇的人，她繼續推出新的理論。

不對，她沒有任何裝東西的袋子，偷的東西往哪擺？劉媽媽一想不對，又推翻了猜測。

這時劉媽媽聽到宿舍浴室裡的沖水聲，看到女子越發焦急，一會她小心地攀附著牆上少許可著手的空間，但一會馬上就吃不住她體重，高度也不夠，她只好放棄，跳回到地上。只見她在路上踱來踱去，東張西望地不知找什麼。

劉媽媽看女子的光景，慢慢揣摩出女子在圍牆前逗留的意圖了。她是個花癡，想偷看這些大男生洗澡！劉媽媽想到這個，心裡有不潔感。

女子突然面露喜色，踩著秀氣的小碎步，屁股腰肢一扭一擺地跑到相思樹那一側，很是窈窕。

沒想到這麼年輕的小女孩，竟然是一個偷窺狂！劉媽惋惜著。

劉媽媽順著女子跑去的方向看去，這時才發現，原來隔著樹叢是一塊棄置的工地。女子跑進了工地，半晌不見她出來。

劉媽媽等了好一陣子還不見人，心裡犯嘀咕，不知道這女子去做什麼了。她是個好事人，正準備跟著過去，瞧個究竟。

這時聽到樹叢裡傳出窸窸窣窣的聲音，女子鑽出來了！劉媽媽看到她雙手捧著一些東西，分量顯然不輕，女子捧著，不僅走路變慢了，還聽到她的喘氣聲。（九）

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