趙梅英／圖

4

度假村的員工來自五湖四海，各種各樣的人都有，大部分是年輕人。因為是季節性工作，正符合他們這裡打打工、那裡玩一玩的需求。中年危機、婚姻生變，想重新「找到自己」的也有，其中有個叫古魯的，特別引起袁媛的注意。

古魯的本名無人知曉，叫他Guru，是因為很多難事到他那裡就迎刃而解。

有次袁媛值夜班，一個白人女子跌跌撞撞衝到前檯，披頭散髮，額頭上還有血：「他要殺了我，他要殺了我！」

袁媛沒見過這陣仗，呼叫器裡聲音有些顫抖：「維修組在嗎？聽到請回答。」

維修組都是清一色幹體力活的男子漢，通宵有人值班，也代理保安一職。有客人發酒瘋鬧事、對員工不禮貌等等，都找他們出手。

袁媛不知是安撫女人還是自己，強作鎮定地說：「不怕、不怕，前檯這裡有防熊噴霧，比一般女生的防狼噴霧厲害得多呢。」

前門應聲而開，兩個女人幾乎驚跳起來。

來人六呎有二，濃密鬍鬚，魁梧壯碩，戴牛仔帽，手上提著……咦，工具箱？袁媛覺得應該是馬鞭或手槍才對，像西部片裡常看到的那樣。不過古魯的聲音像電影 裡的英雄們一樣，低沉渾厚，沒讓袁媛失望。

「我正好在旁邊廚房修爐頭，直接就過來了。」

問清事情原委與房間號，他平靜地叫袁媛打電話給警察 ，告訴那女人不用擔心，就走出大廳。

為防萬一，袁媛將女子帶到旁邊的宴會廳，給她一杯水，然後把門鎖上。電影看多了，她開始臆想如果男人進來，她要如何像女英雄一樣，堅決不把女子供出來。

接下來的一個多兩小時，袁媛緊張忐忑，彷彿聽到古魯與人爭執，不讓進大廳的聲音；又或者他將客人堵在房間內。終於，旋轉的警燈光束映在大廳窗玻璃上，警察乾淨俐落地將男人銬走。

後來袁媛在前檯，見了更多烏煙瘴氣的事，比如姊妹吵架，一個不讓另一個進房間，結果真的在大廳坐了一晚上啦；朋友反目，開心度假變成早上醒來，一個早絕塵而去，剩下的那個只好花幾百塊錢叫計程車啦……一切都不如第一次驚心動魄。

之後好幾天沒再見到古魯，袁媛只好把對他的尊敬與感激，悄悄藏在心底。

●

度假村位於山坳裡，四面群山不高，但也不是一般的車能開上去的。因此專門設有一項活動，就是晚上用履帶雪地車將客人載上山。山上有個大蒙古包，可以待在裡面取暖，等極光出來，再到外面去看。

這天極光預告指數很高，袁媛第二天正好輪休，就決定跟著上山。雖然不是她的工作，但她也勤快地幫著古魯升起爐火、準備飲料，讓一切就緒。

寒冷的山頂益發凸顯熱巧克力的香濃。遊客們有的玩牌、有的聊天，各得其所。袁媛轉過頭，看著給爐火添柴的古魯。紅紅的火光映在他的臉上、大鬍子上。他的眼光專注、沉靜，彷彿還含有一絲洞察世事的悲憫，像個聖者，袁媛想。

「Just ask, kid.」想問什麼就問吧，孩子。他頭也不抬，就知道她在看他。

已屆輕熟還被稱為「孩子」，袁媛被逗笑了。

●

古魯一畢業，就在美國中西部一家有名的大公司工作，人到中年，他已位居全球行銷執行副總高位。一妻兩兒、豪宅名車，一切都按社會精英的腳本，按部就班一幕幕搬演出來。

本來出差印度 這種事根本不用他出馬，但因為對印度神廟的興趣，他不僅去了，還在商務結束後，獨自脫隊去看一個位處偏遠的破落廟宇。路遇劫匪，不僅搶走證件、錢包，連他的衣服也扒光，身上只剩內褲，被打得奄奄一息，倒在田間。好心人將他抬到簡陋的鄉村醫院，大夫說他活不過明天，就把他抬到走廊。

第二天，出人意料的是，他居然沒死。每天醫生都預計他第二天會斷氣，天亮後，他們驚奇地發現他還在呼吸。他們看得出他是外國人，但他說不出話、寫不了字，完全無法幫他尋找親人。經過他身邊的人，有吃的就給他一口、有水就灌他一點。等他輾轉回到美國，大半年都已經過去了。

回到家，家人的吃驚大於開心，畢竟他們都接受了他已經死去的事實，度過了痛苦的適應期，生活走上了不同的軌道。兩個兒子已經上大學，幾乎等於不在家；他缺席的日子裡，妻子跟一個男同事走得越來越近。同事在她悲傷時給予適時的安慰，對她呵護有加。古魯在原本屬於自己的家中感到格格不入，彷彿自己才是那個多出來的外人。（三）