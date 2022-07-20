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彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

怨偶（全文完）

陳淑瑤

他弟弟阿輝，名字也有「火」，不知道哪一個哥哥結婚的時候，坐在迎娶的轎車隊伍中，負責放鞭炮。一枚鞭炮來不及丟出窗外，在車內爆炸，人給炸傷住院，一隻耳朵全聾。他們有一個哥哥死於猛爆性肝炎。兄弟們都娶在地人、都離婚，當然不包括阿燦。再婚都娶外配，孩子不再那麼像他家的孩子了，連父母晚年也鬧分居。

向來都是她在述說結識了哪些新朋友，他跟她講這些事，既心喜又心虛。他在同學會時聽兩個同學爭辯才知道的，他們皆有兄弟與阿燦的兄弟同學，然而阿燦並沒有兄弟姊妹與他們同學，據說那年的孩子夭折了。他們釐清這些事，據說，曾發生同學會時，大家搞不清楚是他家兄弟來錯了、認錯了，還是聯絡錯了。

阿燦夫妻到屋內小坐的事傳到他二姊耳中，她特地來敘述一番這兩人的惡形惡狀。弟媳一副不當一回事，她現在愈發反對在地的主流想法。

二姊加碼端出阿燦對妻小動粗，逼老婆墮胎。這新女性鐵定受不了，連上巡迴醫療車看病也不許，說她跟醫生有怎樣。她初初來這裡時，大家笑她一朵鮮花插在牛糞上，現在埋進屎裡去了！

「那她怎不走？」

「就是說啊！比外籍新娘還沒出息……」

「怨偶也有怨偶的愛啊。」

國餘聽妻子說這話，忍不住笑出來。二姊瞪他，再補一件兩人最可恥的事，發怨偶財，跑到大路邊掛一張看板：離婚證人，兩人三千。人家照上面的電話打過去，接電話的人就是阿燦。

她踱到和室門口，用燦嫂的坐姿坐下來，淡淡地說，要是怕這種人，就不會回來了。（全文完）

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