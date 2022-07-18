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玻璃房（七）

草白

那些開滿鮮花的窗台是怎麼回事？外面路上明明停著那麼多大巴車，卻一個人影也看不見。難道這就是傳說中的隔離酒店？他們把人拉到這個風景如畫的地方來隔離？即使如此，也沒必要封路啊，反正那些人又不能隨便出去。

接下來幾天，她一直待在房間裡，飯菜由女人放在盤子裡送來，還有咖啡、點心和水果。女人在微信裡說，想吃什麼、想要什麼儘管說，她會盡量滿足。即使隔著屏幕，她也能感受到那份關切背後的誠摯與善意。

有一天，當女人再次這麼說時，她告訴對方，自己想要一些鮮花來裝扮房間。果然，第二天上午，一束粉紅色的雛菊就掛在房間的門把手上，還附送了一只玻璃花瓶。這之後，他們每天給她一些小驚喜，隨餐贈送。比如，木繡球、灌木月季、扶桑花，都是時季鮮花，一束或僅僅一支，大概是從花園裡剪來的。

那種時候，她會想起城裡植物園中的鬱金香。它們或許已經開花了，地毯似的，紅一塊、黃一塊，在整個園區裡鋪展開來。現在，她的房間裡除了鮮花，還有一些綠植和個性化擺設，盡量按照平常的審美習慣來。這讓她覺得好受些。

她還是想出去，特別是白日將盡、黃昏來臨時分，似乎有一股無形的力量推著她，將她從這個房間裡擠出去。有一次，她鬼使神差地這麼做了，走到門廳那裡，眼看著就要走出去了，莫名地一陣驚慌，步子一軟，停住了。她好像聽到一個聲音，類似計時器的聲音，滴答個沒完。前檯沒有人，音樂聲從角落裡傳來。她感到有無數個戴口罩的女人隱藏在某個空間裡，正觀察著她，監視她的一舉一動。（七）

微信 植物園 口罩

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