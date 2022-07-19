一個舉著寫有捐贈金額大額支票 的人，微笑著將代表捐款的支票牌子，遞給身邊的人。接受支票的人也是一臉感激的微笑。照片下面有一行字：「欣貿地產的老闆成嘉瀚（左一）向金色助學網捐款兩百萬元，由網站的負責人傅鵬（左二）接收。」這則新聞的時間是兩年前。曹正星吃了一驚，成嘉瀚他認識，正是毛市長過壽那天坐在他身旁的人。

曹正星打電話給網吧老闆，老闆向他證實，曹正河一走，他就立刻過去查看瀏覽記錄，果然還是被他刪了。曹正星不明白，一則兩年前的新聞，能和曹正河有什麼關係？

他查了一下那個叫傅鵬的人，結果令他大吃一驚。傅鵬已經死了，他走在路上遇到搶包的，他沒反抗，卻還是被捅了一刀，傷口扎得不深，當時也覺得問題不大。可扎刀的偏是個陰險毒辣的，給刀尖上抹了些野貓、野狗的糞便。扎的那一刀沒要他的命，卻是半個月以後，高燒不退，送到醫院，沒搶救過來。這案子到現在也沒破。

曹正星在當地的派出所，找到了出警記錄，案發現場在建陽路批發市場後面一條沒有監控的老巷子裡。案卷上記載的案發日期是在去年中秋節的前一天，案發的時間是夜裡的十一點半左右。

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見到曹正星，鄧曉光有點害怕、鄧曉芸說：「你不用怕，正星大哥是警察 ，他問你什麼，你就說什麼。」

見面的茶館是曹正星選的，他知道今天的談話對於鄧曉光來說，不會是愉快的體驗，所以不想把發生的地方選在孩子會再去想去的地方。茶館對面的二樓是一家奶茶店，他囑咐鄧曉芸去對面的店等他們，他帶著鄧曉光在靠窗的一個座位坐下。（八○）