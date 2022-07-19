王幼嘉／圖

學校同學也有膚色偏深的，劉媽媽卻是近乎咖啡 色、令人平和的深顏色，所以我老覺得她是外國人。但她國語字正腔圓，腔調軟軟的，裡面有一絲悲傷的感覺，卻聽得很受用，和她異族的外表不怎麼搭配。我也一直沒問家裡大人，劉媽媽的家鄉背景。

她常穿藏青色高領袍服，領口有時天熱，沒扣得那麼緊，她就塞著條小手絹，手帕一角繡了一個秀氣的蘭花。那個年代隨失勢政府撤來這島嶼的婦女，最常穿這種顏色和式樣的袍服，它緊緊裹著她略長些的倒梨形軀幹。她不胖，但骨架子大，整個人顯得有些雄性的魁梧。左邊額頭上有個我很好奇的凸起大痣。我當時小，從側面下方看她時，發現有些許雙下巴。

她來訪的時間不怎麼規律，幾乎事前都沒有通知。當時的社會，這種方式也是可以被接受的。我喜歡她來的這件事，她每次出現，證明了時間停滯在我能把握的這端：我永遠是個懵懂的小孩子、母親永遠不會老，她們永遠有說不完的話題。時間像一條緩慢得近乎靜止、金黃色的、流著奶與蜜，慵懶的河。

我放學後都不急著回家，最後玩得一身髒進門。脫了鞋進了不大的客廳，看到她端坐在家裡老舊的沙發上，母親在她斜對面坐著。我叫了聲：「劉媽媽！」她稱讚了我的自發性乖巧。我覺得她黝黑的皮膚、端坐的姿態、異族的臉部結構和微雙下巴，真像個被香火燻黑的菩薩。

茶几上擺著兩杯香片，母親和她一人一杯。是媽媽的最愛！我想著。有些葉片浮在杯口，有些沉到杯底，更有些拿不定主意，載浮載沉地在琥珀色的茶液中徘徊。

母親幫我泡了杯白開水摻砂糖，杯底有些永遠攪不化的顆粒，這是我最喜歡的部分。喝到最後甜水沒了，我就把杯底朝天，頭仰著等濃濃的、帶著顆粒的甜漿，慢慢滑進我嘴裡。

劉媽媽當時梳了一個大髻，油亮油亮的，很整齊地挽在頭後面。母親端出來待客的是老大房的醬油瓜子。兩個人很俐落地嗑著，一聲清脆的爆裂聲後，白白胖胖的瓜子仁就落在口中，即使是形狀彎彎曲曲的，也沒什麼困難。很奇怪的，我就一直沒學會嗑瓜子。

通常是我一邊做作業、一邊聽她們聊天，嘴裡再含著顆不會嗑的瓜子，讓那種鹹鹹的味道慢慢隨口津在嘴裡泌出。等到滋味變淡、殼變軟後，再稍微用力咬破。運氣好的時候，還可以吃到完整的瓜仁，運氣不好時，瓜子殼、瓜仁就夾雜著變成一團。碰到這種也不打緊，我就整個吐掉，再換顆新的，手上的作業也正好是該翻頁的時候了。

她一來就坐很久，從下午三、四點可以聊到晚上，有時父親下班時還遇著她。私底下，父親會笑著說她屁股長，就是坐得久的意思。因為待的時間長，有時到了晚飯時間，她就在我們家吃。母親也不會刻意加菜，白熊牌冰箱裡剩飯剩菜的拿出來熱著吃，劉媽媽也很隨和地用著。我想是因為她愛聊天，吃飯不是重點。

她和媽媽聊的內容很廣，天南地北從自己夫妻家常、戰亂前的老家、現在郊區她家附近的故事，都是閒聊的範圍。母親大部分時間是個聆聽者，偶爾搭一些話，她笑咪咪地享受著劉媽媽的健談。我想是因為父親常和同事應酬，不在家吃晚飯，有個話搭子也是很愉悅的事。

她談到丈夫身體不好，當時生了一種背瘡叫「大背」，應該是一種背疽病，但我到現在都不明白確切是什麼。他除了吃藥，還得敷黑黑的膏藥。因為長在背上的中間位置，他自己搆不到，要敷藥前，先得靠劉媽媽刮掉發炎的病灶，再貼上中間有一大塊黑乎乎藥材的貼劑，就是那種味道很重的狗皮膏藥。

劉媽媽敘述得很詳細，她說：「我用刀背刮啊刮的，發現這鬼傢伙有根，而且還會跑，又長得很深。一層層刮下去，深不見底，血肉都刮到了。」她又說：「我還得把電視開著，轉到他喜歡的節目，轉移注意力。」

但是她丈夫仍是被刮得喊疼直喘氣，中間只好擦汗休息。她就這樣用土法治療一段時日，直到傷口全部結痂脫落。

當時我心中浮現的情景是一對中年夫妻，在昏黃的五十燭光燈泡下，丈夫是汗流浹背地忍耐著，眼裡不時瞅著電視螢幕上關外鄉民團練打鬍匪的情節，但背中心的疼痛卻一直把他拉回現實。身為妻子的劉媽媽在背後拿著蠟燭火烤著刀背，稍冷卻後再朝著有活疽的地方刮著，中間碰上癒合好的痂就順勢剝落它。於是地上星散著紅黑色的死皮，有的大塊、有的小塊，像戰火的餘燼。（二）