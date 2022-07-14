「封城 前她是正常的。上海封城後，她先生心臟突然難受，但不能及時送到醫院，活活死在家裡。大白上門運走遺體前，朝她先生遺體猛噴消毒酒精，那一刻她就瘋了。」沙心繼續說：「城市封了，人也瘋了，人們天天在網上搶菜。但是美國的朋友在網上搶機票，朋友圈秀世界各地的遊山玩水、秀豐富多彩的各類活動，真的是風水輪流轉。兩年前我還在你面前炫耀自由，如今囚在籠子裡羨慕你的自由。」

「你會自由的，上海永遠是上海。」

「阿麗，你真的很善良，不在這個時候秀你的快樂人生。」

「我一群親友在上海受苦受難，我秀不出歡天喜地的畫面。上周租了遊艇，帶孩子出海看了鯨魚和海豚，沒必要發朋友圈。」

「你比我厚道！2020你關在家裡，我秀過在海南歡天喜地的畫面。但2022我能搶到歪瓜劣棗就會歡天喜地。2022年是『20餓餓』年，食物為王，能活下來就是勝利。」

「不是說居委會發菜嗎？」

「發過，一棵白菜、三個西紅柿、兩個土豆、一小袋米，你說能撐幾天？女兒的巧克力和芝士蛋糕早吃完了，她很懂事，沒有找我要，但我知道她想吃。奢侈品我們就不想了，只求基本物資到位。你知道我昨晚吃的什麼，發芽的土豆、過期的榨菜。我焦慮不安，夜夜無法入睡，謝謝你每天打電話陪我，我希望不要得憂鬱症 。艾草的鄰居得了憂鬱症，但是城封了，出不了小區，拿不了藥，半夜跳樓了。」

「上海之大，有多少病人、老人去不了醫院。我父母也是八十幾的老人，幸好他們沒有基礎病，我只能祈求菩薩保佑他們健康平安。他們所在的小區還不錯，居委會和志願者會照看獨居老人 。昨天還發了醬鴨和帶魚。」（二一）