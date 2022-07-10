「可是我看了視頻，醫院太平間的裹屍袋堆積如山。我有個朋友是做裹屍袋業務的，疫情期間美國掛掉的人太多，裹屍袋需求量暴漲，中國裹屍袋質量好，供不應求哦。」

阿麗身在美國，聽不得如此負面消息，她反駁道：「就在昨天，本地媒體報導患者死亡激增，醫院的停屍房慘不忍睹，裝屍袋也沒庫存了。我上網查了數據，當地的死亡人數總共才四十五人。」

「為什麼會這樣？」

「譁眾取寵吸引流量，為了錢可以不要面子。你知道美國這個國家尊重個體，個體的利益大於國家的面子。我有朋友在醫院，說冠狀病毒患者一進來，醫院就拿一萬三千美元的補貼。如果病人上了呼吸機，補貼立馬胖三倍，變成三萬九。某個深夜一群小流氓在街頭鬥毆，有兩人吃了子彈，送進醫院就沒氣了，但屍檢確診了冠狀病毒，就賴在病毒的頭上，家屬多少可以得些資助。」

「難道沒有第三方調查？」

「怎麼調查？屍體都火化了。什麼糖尿病、乳腺癌、心臟病 、愛滋病，只要患者死了，測出來是陽性，統統算病毒的罪。」

沙心說：「就算確診人數有謊報水分，可你們還是被禁足在家，我們這邊可以自由飛翔。」

阿麗說：「華人是聽話的一群人，所以自覺禁足，美國人愛自由，政府命令管得了嗎？照樣聚會狂歡。不管怎麼說，美國還是好，大家不出門、不勞動，政府依然給支票 。還有免費的食品發放區，根本不看駕照 、身分證，開車排隊就能領一堆。」

「免吃免喝有什麼好，養出一群野生動物，不戴口罩、不聽招呼，到處亂跑傳播病毒。」（一七）