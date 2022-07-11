她眼中流露出來的弱小、恐懼、無助和絕望，都讓他感到無比的興奮。

她長得不錯，但他卻始終沒能成功，他在還是少年的時候，就發現了自己有不舉的毛病。他從未真正地佔有過女人，他雖然渴望女人，但也懼怕女人。

周溪的死讓他回味了很久，也擔心了很久。他以為自己不會再做，直到遇到譚靖瑩。譚靖瑩之後，見一直沒有警察 找到自己，他的膽子大了起來。蒙歡其實是沒有給他打過差評的，只是蒙歡長的有點像他高中時暗戀過的一個女生。

蒙歡也是三個人裡遭受折磨最多的一個，當施敬卓口氣平淡地交代摧殘蒙歡身體的作案工具裡，還有板凳腿和錘子把的時候，曹正星真的很難壓抑住自己想打他一拳的衝動。

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警方在搜查施敬卓住處的時候，發現了大量他偷拍女人的錄像，有的是在公共廁所、有的是在地鐵 上，有的視頻還被處理過，加上了音頻，都是施敬卓罵被偷拍的女人，以及想要將對方如何如何的下流話，內容不堪入耳，令人惡心至極。警方不得不看這些，也是想找一找，看還有沒有施敬卓沒有交代的、潛在的受害者。

曹正星和搭檔小吳看了一個下午，小吳實在受不了了，他說要出去抽根菸醒醒腦子，房間裡只剩下曹正星一個人繼續看。

畫面裡，是一個穿著米色毛衫和牛仔褲的長髮女人的背影，施敬卓跟著她，整整走了三條街，而那個女人渾然不知。她等紅燈過馬路的樣子、她用手指撩開擋在眼前的頭髮的樣子、她走路時被緊緊的牛仔褲包裹的臀部的肌肉 變化，都被施敬卓記錄了下來。這樣的視頻曹正星今天已經看了幾十個了，現在自己也有點昏昏欲睡。（七二）