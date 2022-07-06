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殺死星河（六七）

桑文鶴

黃義濤在心底暗暗鬆了一口氣，想起自己那五百塊錢，罵了楊四這個騙子幾句。他沒再想起過楊四，直到今天，聽到表哥叫自己把態度放好，老實交代檢舉揭發，他才突然想起有這麼一檔子事來。

曹正星從審訊室裡出來，注意到了黃義濤的表哥正坐在走廊的長椅上發呆。曹正星從他身邊走過去，聽見他叫出了自己的名字。他驚訝地回頭，見那個男人也慢慢地站了起來。

兩個人對視了幾秒鐘，然後，那個男人的嘴角浮起一個苦笑，他說：「曹正星，你不認識我了，我是孫白楊。」

聽見孫白楊的名字，曹正星的心裡轟地下沉了一下。他張開嘴，像是要說什麼，但很快就閉上了。似乎又有一股鼻血倒灌進了嘴裡，一股鐵鏽的味道。那是他十八歲夏天的味道。

17

曹正星和孫白楊在馬路對面的川菜館裡，一起吃了一頓飯。曹正星幾乎沒怎麼動筷子，只是不停地喝水。一頓飯裡，孫白楊一大半的時間都在嘮叨自己表弟的事，說這孩子從小就調皮搗蛋不服管教，家裡為了他的事早就已經雞飛狗跳。自己的姨丈在黃義濤還小的時候，就和小姨離婚又另娶了，所以黃義濤也是個可憐的孩子。現在出了這事，姨媽又急火攻心，病倒了。他自己的爹媽去了醫院照顧小姨，黃義濤這邊也只有他這個當表哥的能顧著一些。

曹正星根本沒心思聽這個，他趁著孫白楊仰脖喝啤酒，沒辦法說話的空檔問：「戚綿好嗎？她現在在哪兒？」

孫白楊嚇了一跳，差點被啤酒噎住。他放下杯子，有點尷尬地用手抹去嘴邊啤酒的泡沫，說：「怎麼突然提起她了？」（六七）

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