警方通知了雙方的家人，最先到的是黃義濤的表哥。表哥一見到他，就忍不住罵他，說：你這個東西怎麼就不長記性，非要把自己作死、把全家人都拖累死，才算完是不是？

這個時候背景調查也進行得差不多了，這不是黃義濤第一次犯事。以前蹲過兩次監獄 ，一次是因為盜竊、一次是因為搶劫。第一次進去的時候剛十六歲，在裡面待了四年。出獄後的第二年就參加了一個搶劫團夥，因為不是主犯，而且認罪態度積極，還主動檢舉揭發，所以只判了五年。這次離第二次出獄也沒過多久。黃義濤也知道自己這次麻煩大了，屢次犯事，量刑的時候會重判。

他哭著問警察 ：「我是不是要被判死刑了？」

警察說：「判刑那是法院的事，我們只管審案子。你把自己的問題好好地交代清楚，爭取一個好態度吧。」

表哥在一旁像是提醒一樣地說：「小濤，和你混的那一夥人裡，你要是知道什麼事，你就趕緊說出來，還能爭取立功贖罪。」

曹正星和同事們趕過去的時候，黃義濤的表哥正蹲在派出所院子裡的台階上抽菸。曹正星打眼一看，就覺得這人挺眼熟，像是在哪見過，審訊嫌疑人的時候也忍不住走神。參加工作這麼久了，見過形形色色的人，他自認識人、記人的能力挺強，基本上幾秒鐘之內，就能反應過來眼前的人是誰，可這次的感覺卻很模糊。

黃義濤自己的問題很簡單，就是酒後打架致對方當場死亡。複雜的是他要舉報的事情。他說了一個大概，派出所的人就覺得這事情很大，趕緊通知了刑警支隊，曹正星他們才趕了過來。（六四 ）