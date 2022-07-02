阿普航空／圖

在山坡上的學校生活到了第三年，有天走下那條長長的山坡要回市區時，才意識到很久沒有坐市內的公車，回到城市的中心。市區的公車以環狀線的形式，從城市的邊陲駛向城市的中點。這些公車像是遠古時代的動物一樣，安靜地遵循壞掉的鐘，有時候等了一個小時，都沒有一班車經過；有時又突然一次轟隆轟隆地來了四台。像是有一條隱形的地下河流，而它們卵石一般地載浮載沉地漂過河道般的街道。

剛開始的時候，晚上六、七點，我會站在旗幟一樣的站牌旁邊，招手把公車攔下。車子關上門之後，就往明亮的夜晚食街開去。開上高架橋的時候，一切都安靜下來，像是來到了地層的深處。橙色、紅色的燈光從車窗淹進來，於是每張座位都有了一張深邃的剪影。

車在橋的最高處停下來了，橋的下面就是鐵軌。夜晚的公車其實沒有什麼人，坐在綠色皮的座椅上，只看得見司機的側臉。久了就發現那些陰翳的輪廓，鼻的輪廓及眼窩的輪廓幾乎是同一張面目。這些充滿陰影內裡的卵石中沒有人說話，像是全都被埋在一個很深、很深的地底。只有碑石和礦物的低鳴。

下了橋我在不遠處下車，走下三級總共將近一公尺落差的階梯，就覺得自己像是河濤裡的圓石一樣，滴溜滴溜地把河床向下侵蝕。原來這是一個在河床上的城市。所有人都成為其中一只卵石往更沉、更深遂的地方鑽去。難道有什麼正藏在那些如丘嶺般的建築裡，等待著誰去發掘？那會是睡著的筆筒樹嗎？或者只是河流推動著我們載浮載沉地向前，連我們自己都不知道將欲往何處？

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那時候Y還尚未成為卵石，那是同輩之間都還是陸生植物的年代，比如某種蕨類，緩慢在遠古的嵐霧間生長。

但開始清楚認識Y的那刻，我們彼此都沒有記得，像是一條河帶一樣，只存有證明時間向度存在的模糊範圍。那時候我們剛習得書寫的技藝，在文藝獎的場合，Y招手示意我可以坐他那排。在這之前，我們只打過照面，有幾次大概一起上過社團課。也許真的有著一條河渠淌過當下，以使我們能夠選擇在更久之後的下沉存在於同個地層。

那次Y得了獎但提早走，我留到最後，把評審給他的評語全部聽完，看別人幫他代領獎。頒獎結束後將近一周的晚上，Y來私訊我說，他很喜歡我的作品，要我別氣餒：「你要知道你很有天賦，你有書寫的能力，你要繼續寫欸。」

我說：「我知道啦，而且你更厲害，拿那麼多獎。」然後他又說：欸那個誰贏了你，好扯，太誇張了吧。

這之後我們在更多場合極偶然地碰見，周三中午在新民樓會議室的學權課、五點放學後的社窩、學校前人車紛沓的十字路口，上高中的第一年對所有的事物都陌生且急著去探尋。日後在一些凌晨的時間，我坐在僅存微弱網路的樓梯口回覆Y的訊息。我們總是把話語拉遠，時間的向度被拉得很長、很長。談及一些光亮的物事，比如Y說他正在做一本詩集。

某個晚上忙著爬梳課本上算式之間的關聯，忽然訊息通知「叮」一聲把剛組織好的打斷。原來是Y。他說詩集終於做好了，第一個先傳給你看。Y說那是要當禮物送人的。詩集的內容其實我從來沒有完整看過，只知道封面的顏色和排版。霧藍色書皮，書名好像叫做「鹽風像……落日前的海港」。

但這是如此包含詩意而明確的句子，我們畢竟就在一個風囊一樣的城市上學，而港在它的最遠處，在市區公車能夠到達的最延綿的末尾。或者說做一本詩集或者文學，在那個時候其實也做為Y或者我，能夠想像的最遠處，日常所及之地不過一條河的流域終端。因為尚未到達邊界，所以還保有強烈的指涉性。我訝異於那時我們的言說竟然能夠這樣直接，簡直想要標定自身在一整個時代的定位。像是在地底的深處，早就已經埋藏了我們存在的碑石。而我們就要標的精確地將其挖掘出來。如果那先於本質，我們就注定必須不斷挖掘。

上學日的普通傍晚，我在學校對面的站牌，等往市區的車去補習班。有時候那旗幟一樣的站牌更像是一座立在曠野上的墳塚，最後被層層堆疊掩蓋成為一個誰的遺跡。（上）