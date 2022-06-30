她第一次把曹正星帶回家的那天，小嬸剛好也不告而至，一進門就拉住毛心婷媽媽的手，火急火燎地說：「二嫂你和二哥這次一定要幫幫忙！」

她說自己娘家哥哥的小兒子三歲了，卻一直沒有開口說話。明明出生時檢查聽力沒毛病，可現在就是大人在他跟前拍巴掌，他都沒有反應，還是自己該幹什麼幹什麼。領到醫院一檢查，大夫說是自閉症。

小嬸不住地嘆氣：「大夫說要及早干預，可現在好多自閉症兒童的康復機構都是人滿為患，找了好幾天了，真是焦頭爛額。如果不是怕時間拖得太久，耽誤孩子的恢復，我也真的不想老來麻煩你和我二哥……」

小嬸一骨碌說完這一車話，才注意到客廳角落的沙發裡，坐著一張生面孔，雖說臉上帶著拘謹，可也是劍眉星目的一張俊臉。

毛心婷說：「小嬸你坐。」又招呼家裡的保母給小嬸倒點水。毛心婷的媽媽答應下來了要幫忙，又囑咐毛心婷在單位裡找找熟人，看有沒有什麼辦法。

毛心婷進裡屋打了幾個電話，回到客廳裡的時候，才注意到小嬸已經換了一副笑臉，在跟曹正星聊天。三句不離工資啊、買房啊這些俗事。毛心婷在心底翻了一個大大的白眼。這些個落魄戶們，平日裡都擺出一副自己是名門望族的高貴樣兒，遇到事了，還不是得哭著過來抱他們二哥、二嫂的大腿。

那天晚上毛市長臨時有事，不能按時回來吃飯了，小嬸被毛母留了下來。吃飯的時候，毛心婷當著媽媽和小嬸的面，緊緊地握住曹正星的手。毛心婷想，自己的爸爸當年也是鳳凰男，就是靠著姥爺的扶持才走到今天的，那她為什麼不能也找這樣的丈夫？再說曹正星又是那麼讓自己心動的男人。（六一）