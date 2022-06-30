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白蘭花開（七）

孟悟

比賽前，海天試了兩次新鯊魚皮，海豚式打水次數跟過去一樣，沒有超過十五米。但是正式比賽時，升級版的鯊魚皮開始發神威，同樣的海豚式打水，不知怎麼就衝出了十五米的警戒線！

海天欲哭無淚，多少年的奮鬥就這樣付之東流了，多少年的夢想就這樣破碎了？他兩眼直直地落進游泳池，臉白了、腦袋空了、血肉散了，身子像鬼一樣地飄，腳下是一團一團的棉花雲。

一個志願者走過來，告訴他下場比賽就要開始。什麼？要他離開游泳池？他拒絕承認這是現實，他覺得是在做夢。可能還睡在奧運村的床上，他需要有人喚醒他！那些日子，夜裡太多與奧運相關的噩夢：比賽就要開始了，他的鯊魚皮突然飛了；比賽就要開始了，他卻找不到教練；比賽就要開始了，裁判卻說他犯規了……對，一定是夢！只要夢醒了，一切都可以重新再來。

沙心是從電視上看見淚流滿面的海天、口齒不清的海天，海天在賽後接受了媒體的採訪。

沙心摸著自己微微隆起的腹部，輕描淡寫對著屏幕說：「不是鯊魚皮的錯。」

沙心的丈夫在一旁說：「鯊魚皮有什麼錯？還不是運動員自己的錯。」

沙心心神不定地點頭：「對，是運動員自己的錯。」

沙心那時已是上海郊外一棟豪華別墅的女主人。別墅是個什麼天價，她不想知道，也不願知道，她只知道丈夫愛她。丈夫比她大二十二歲，名叫錢坤，地產大佬，業內精英人士，曾在美國留過學。要說他們怎麼相識的，結緣於沙心的「鯊魚精」。丈夫曾是她的粉絲，連著看了她的五場演出。（七）

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