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美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

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花事了（全文完）

郁嘉茵

她只是想試一試，如果在這一條明知不易的路上真的堅持下來的話，自己的生活會有多不同。

現在，她算是在某種程度上，得到了想要的答案。可是，她的心裡卻沒有揚眉吐氣的爽感，有的只是躍過了一個心結的舒暢。趙耀是他在從女童變成少女之後，喜歡過的第一個人，卻也是讓她自卑了這麼多年的人。她的身體在日復一日的鍛鍊中變得苗條、強壯、凹凸有致。她注重飲食、保持防曬，也學會了護膚和化妝。勤奮讓她一日一日變美直到驚艷。可在她心裡的某個角落，還是一直有著那個高三的黑漆漆的夜。那時的她不夠美、不夠好，沒有勇氣說完沒有說完的那句話。

「我不是魏文靜，但是我一定比她更喜歡你。」

而現在，在趙耀這麼輕易地就跟她表白的時候，她心底對他殘存的一絲眷戀卻反而一點也沒有了。他也是那些淺薄的、以色辨人的人中的一員，過去是，現在還是。也不怪他，這個年紀的男孩，有幾個不是以貌取人的？

魏聞嘆了一口氣，女孩似乎總是要比男孩成熟得早。一個女孩的青春裡，總是會有一個不懂事的男孩，有意或無意地傷了她的心。然後，她默默地一邊療傷、一邊長大。

這樣的女孩不只自己一個。手機響了，她笑著看了看屏幕上閃爍著的人名，接了起來，電話裡，魏文靜歡快的聲音傳了出來。

「婧婧，生日快樂啊！我現在已經到了，蛋糕也買了，你快點過來吧！」

魏聞笑著說了一聲「好」，掛了電話。她捧著那束玫瑰花，飛快地向有朋友、蛋糕和一場即將發生的交心聊天的地方跑去。（全文完）

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