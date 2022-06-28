「那我以前的性格就不好嗎？」魏聞步步緊逼，「是啊，以前我是個胖妹，就算我的內心美如花園，你又怎麼會有耐心，不介意我的外貌而看進我繁花似錦的內心呢？更何況還有魏文靜那樣的大美人在那裡。」

趙耀無言以對。

「你是不是見了魏文靜以後，看到她不復往日的樣貌，所以對她沒有興趣了？但我覺得，現在的她比以前更美了，不是每個人在經歷過她所經歷的以後，還會如此灑脫的。我們兩個人裡，現在還是她更好。」

「你不是我。而且，我知道我現在在做什麼。」

「趙耀，我承認我喜歡過你。」魏聞終於說了出來。

趙耀眼神一亮，又很快暗了下去，「你能把那個『過』字去掉嗎？」

「你是知道的吧，你知道我喜歡過你，別騙我。」

「我知道。現在我也喜歡你了，你難道不能給我一個機會嗎？」

「你不覺得這樣的喜歡很膚淺嗎？」

「愛美之心，人皆有之。」趙耀說得義正言辭。

魏聞望著他，一字一句地說：「但是我已經不喜歡你了。」

「真的嗎？」

「真的。」

「你說得這麼決絕，以後真的不會後悔嗎？」

「我已經不是以前的魏聞了。但你還是以前的趙耀。」

這句話像是擊中了趙耀的什麼，他的神情以肉眼可見的速度，迅速地潰敗了下去。

「謝謝你的花，也謝謝你特意在我生日的時候趕過來。這個花，就算是對以前的紀念吧。」說完，她拿著花，走了出去。

在去往目的地的路上，她刪掉了趙耀的微信 。

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如果美貌是種財富的話，魏聞就是白手起家的富豪。受過多少苦、流過多少汗，她是永遠不會忘記的。她並不是為了想要吸引某個異性或者打敗某個同性，才下決心變了個樣。（一一）