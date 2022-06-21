某個地方，晚上十一點（七）

婕西抵達紐奧良的時候，已經是下午。等她在酒店安頓下來，已經是傍晚時分。她沒有事先規劃好行程，隨意地走到街上。

婕西看到一輛街車經過，終點站是「墓園」。

她馬上想到田納西‧威廉 斯的話劇《慾望街車》裡，女主角布蘭琪的台詞：

「他們告訴我要搭乘名叫『慾望』的街車，轉到名叫『墓園』的街車，過了六條街之後，在『極樂世界』下車。」

婕西想，雖然紐奧良沒有叫「慾望」的街車路線，卻有叫「墓園」的路線。慾望是通往死亡的必經之路，威廉斯給布蘭琪安排的台詞非常合理。

「墓園」線街車沿著卡納爾街行駛，從熱鬧的密西西比河畔，到人煙稀少的墓園區。

它穿梭在喧囂和寂靜之間，載著各色各樣的人，前往他們可能想去也可能不想去的某個目的地。

密西西比河上，觀光 船和貨櫃船來來往往。墓園裡，靈肉相交。

紐奧良的地上墓園是當地的獨特風景。由於地下水位很高，紐奧良的墓地挖得很淺。要是往下多挖幾英尺，墳墓就會被水浸濕，棺材會漂浮起來。為了好好保存棺材，只好把墳墓建在地面上。

這些墓就像房子一樣，有大有小，有豪宅、有公寓，只是住戶的形態不同而已。

這些墓是用來安置死者的。但是，死者需要住房嗎？他們不是早已脫離肉體了？

這些墓是給活在恐懼中的人建造的。他們認為連死者都逃脫不了死亡。

婕西不禁想起在巴黎去世的伊凡。

伊凡迷戀歌劇，婕西鍾情爵士。

伊凡喜歡英式下午茶、高檔法餐、精緻和食。婕西喜歡海鮮煲、豆子飯、方塊炸餅、菊苣咖啡 。

婕西不想像姊姊一樣，困在沒有愛情的婚姻中。她選擇自己的丈夫，然後選擇離婚，全是自己的意願。

伊凡說她的婚姻也是她的意願，但婕西不相信。

不管誰信的什麼，兩姊妹都在暴風雨中翻過船。（七）