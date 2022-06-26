他和鄧曉芸也就這麼認識了。沒有什麼轟轟烈烈、海誓山盟。有的時候店裡的電視機裡正播放著電視劇，劇中的男女主角互訴衷腸的時候，明知道那只是演電視，可他的心裡還是會生出幾分羨慕。他羨慕電視劇裡相貌堂堂的男人，可以如此順暢坦然地說出那些溫柔的情話。他很喜歡鄧曉芸，可那樣的話他卻說不出來。他只會默默地對她好、對她的弟弟好，甚至對她癱瘓在床上的老爹好。

他去過鄧家幾次，幾乎每次一進門就是尿騷氣。鄧曉芸羞惱地衝床上的父親喊，老爹也是一臉難堪。曹正河卻毫不介意，鄧曉芸幫爸爸換衣服、擦身子，他就默默地去洗換下來的髒衣服和被褥。

鄧曉芸對曹正河的過去了解得不多，只是知道他並沒有在家人身邊長大，是到了十六歲的時候，才又回到了家人的身邊。具體的原因是什麼，卻是不清楚的。曹正河的家人裡，她也只見過曹正星。

有一次她帶著鄧曉光去麵館裡找曹正河的時候，曹正星也來了，說是他正巧在附近，趁著午休的時間，過來看看曹正河。

鄧曉光是個不認生的，他直截了當地問穿著制服的曹正星：「你是誰啊，警察 叔叔？」

曹正星笑了，他說：「我是曹正河的哥哥。」

鄧曉芸趕緊乖巧地叫了一聲「哥」，鄧曉光也跟著改了口。

在曹正星看來，鄧曉芸和曹正河的分手很突然，就是感覺自己有一陣子沒聽曹正河提起過鄧曉芸，也沒提起過鄧曉光。他問曹正河：「曉芸最近怎麼樣，過元旦的時候，是不是帶家裡來讓父母見見？」

曹正河沒頭沒腦地說：「見什麼見，早都分手了。」問他為什麼，他也只是說沒感覺了。（五七）