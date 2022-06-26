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G7領袖拿普亭開玩笑 想學他打赤膊

封面故事／紐約圖書館收到逾期數十年還書 道歉紙條感人

某個地方，晚上十一點（全文完）

孫愷愉

接下來的話，歐瑪沒有說出來。他認為說出來太具詩意了。但他如果說了出來，愛德華也會表示深有同感。

「生命沒有重量，甚至沒有影像。生活的沉重，只是我們在天上不小心眨了一下眼，瞬間做的一場關於塵世的夢。」

兩個月後，愛德華幾乎忘記了他在郵輪上。

「我曾經以為我討厭航海。」愛德華對歐瑪說。

「我倒是一直認為，在海上度假與在陸地上度假沒什麼不同。想的、做的都是一樣的事，能不想、不做，就更無所謂在哪裡了。」歐瑪用他一貫的幽默語調說道。

「反正我不關心船在開往何方。」愛德華眨眨眼。

「本來就無處可去。我們只是不斷遇到自己。」歐瑪笑。

9 奧塔哥半島

郵輪經過奧塔哥半島的時候，愛德華和歐瑪正在熟睡中。

他們不知道外面是紐西蘭，也不在乎自己在地球的北邊還是南邊。

「找不著北真快樂！」這是愛德華的夢話，不過歐瑪認為這是一句實話。

在紐西蘭南島的達尼丁附近，有一個叫奧塔哥半島的地方。它的尖端有一個皇家信天翁的繁殖地。

一隻信天翁寶寶正靜靜地坐在牠的巢穴裡。在這風大的斷崖上，很安靜地坐著。牠縮成一團，就像個大枕頭。父母都外出捕魚了，輪流回來餵牠。

「皇家信天翁」這個名字對信天翁來說，沒有任何意義，但對於人類來說，這個名字意味著這種信天翁很大。

今天晚上，天空很晴朗。觀星者很激動，因為從紐西蘭可以看到南半球才看得到的南十字星座。紐西蘭國旗上就有這個星座的標誌。

人類除了給鳥類命名，也給星星和星座命名，因為他們喜歡給所有的東西命名。

在達尼丁，人們跟著時刻表，做著晚上十一點該做的事情。

但在這裡，晚上十一點毫無意義。

當時間沒有任何意義的時候，時間也就不存在了。（全文完）

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