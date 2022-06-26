望著眼前發了胖，看起來也有點虛弱的魏文靜，她覺得自己心底那些灰暗的、無法見光又若隱若現的敵意已經消失殆盡了。但仔細追究起來，這種消失殆盡本身似乎就是一種傲慢，一種對現在身處困境的魏文靜的歧視 。意識到了這一點的魏聞，開始如坐針氈，她想趕緊離開。

飯吃完，魏文靜又說乾脆在商城裡面轉轉，就算是消食了。走路的時候魏文靜走在中間，趙耀和魏聞一邊一個。

魏聞手機 響了，是室友發過來的拜託她幫忙取快遞的短信。她趕緊抓住機會，說是輔導員的微信 ，讓她趕緊回學校。

魏文靜問：「是出什麼事了嗎？」

她說：「之前答應老師了，要幫忙整理一些資料，結果我竟然忘記了。」

魏文靜說：「那你快回去吧。」

趙耀也說：「怎麼這麼突然啊！」

魏聞趕緊道歉：「對不起，真的對不起。」她轉向魏文靜：「要不然我下次來找你，或者你來我們學校找我，我請你吃飯。」

魏文靜也爽快地笑了：「好啊，說定了，下頓你請啊。」

魏聞的餘光裡，感覺站在魏文靜後面的趙耀似乎欲言又止，她沒看他。轉身離開前，她只是給了魏文靜一個擁抱。

反正一開始，自己就是陪著趙耀來找魏文靜重溫舊夢的。現在兩個人已經順利見了面，自己這個電燈泡也該退場了。

雖然在她的心裡，已經隱隱知道這個故事還沒完，並且會向著與預想完全不同的方向發展。

5

當趙耀開始頻繁地出現在魏聞身邊的時候，魏聞的預感被證實了。那段時間幾乎每個周末，趙耀都會坐幾個小時的高鐵來找魏聞。魏聞就是再遲鈍，也明白了他是什麼意思。趙耀甚至打入了敵人的內部，通過利誘獲得了魏聞兩個室友的信任。（九）