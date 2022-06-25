魏文靜看出了兩個人臉上一直極力掩飾的疑惑，她大方地開門見山：「我病了。在澳洲 的時候就檢查出來了，後來暫時控制住，考慮再三還是回來，畢竟離家人近些。這幾年一直在治療，用了激素，所以人變樣了，你們可別笑話我。」

兩個人都被震驚到說不出話來。魏文靜接著說：「病已經差不多痊癒了，我現在正常的生活、運動都沒有問題。」

魏聞開了口：「你怎麼都不告訴我們。」

魏文靜說：「說了也只能讓人擔心掛念，再說你們那會要高考 ，怕讓你們分心。」

魏聞說：「你現在的身體都好了嗎？」

魏文靜笑了：「剛剛不是說了嗎，已經都痊癒了，上個禮拜剛去複查，大夫說我現在好著呢。」

魏聞說：「那就好。」

「我這個樣子，嚇了你們一大跳吧？」

兩個人都搖搖頭，可兩個人都知道自己在撒謊。

「大夫說我現在還不能節食，得正常吃飯，但是可以開始正常的體育鍛鍊了。我本來今天準備去游泳 館游泳的，幸虧起晚了，還沒來得及去，要不然就見不到你們了。」她大方地吃著壽司，「對了，別光說我了，也說說你們，你們兩個怎麼會一起來找我？」她眼珠一轉，浮上一個調皮的笑，「難不成，你們兩個在一起了？」

「沒有、沒有。」魏聞趕緊擺擺手，「我們也是昨天才剛見到。我是專門陪他來找你的。」

聽她這麼說，魏文靜問趙耀：「你找我？有什麼事嗎？」

趙耀看了看魏聞，然後有點尷尬地說：「哦，就是老同學，敘敘舊。」

來之前魏聞幻想過無數次他們三個人重逢時的情景，可無論如何也沒有想到，事情竟然會是這樣。想起魏文靜發給自己的那幾封沒有收到回音的郵件，她被深深的愧疚所淹沒。（八）