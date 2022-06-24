曹正星答應著，說會幫他找個靠譜的職業培訓學校。他小心翼翼地看著弟弟，小河回家幾年了，可他們還是沒能達到他理想中兄弟倆親近的狀態。他曾經無數次旁敲側擊地問過小河那十二年的經歷，想要從中尋覓出任何關於那個九叔和耿陽口中「小恆哥哥」的線索。他們是誰？他們在哪裡？他太想知道，不光是做為一個哥哥，更是做為一個警察 。

小河的身上有那麼多道傷疤，左手手肘的骨頭也有問題，每次小河摺疊自己的左臂時，手肘處的關節 都會發出「咯咯」的聲音。他要找到傷害小河的人，負責曹正河案子的老警察也沒放棄。可小河總是說，自己真的記不起來了。

曹正星想，如果小河真的是創傷性失憶，那在那空白的十二年裡，他究竟遭遇了什麼？那肯定是連一絲光亮也沒有的，完全徹底、嚴絲合縫的黑暗。而造成這一切的源頭裡，自己有不可推卸的責任，儘管他當時也只有八歲。可他是哥哥，哥哥就是得保護弟弟。曹正星痛苦地閉上眼睛。

但也不能說一點線索也沒有，十二年與九叔在一起的日子，讓曹正河有了某些特殊的生活習慣，比如他非常熱愛甜食，任何甜味的東西他都喜歡。李靜容給他買了很多各種口味的糖果，他經常一口氣能吃下去一整包。

後來曹正星一次周末回家，注意到了曹正河枕頭下滿滿一堆的糖果塑料包裝紙。他告訴李靜容，小河這樣吃下去，牙會掉光、人會得糖尿病 。嚇得李靜容才不敢縱著他繼續吃了。

曹正河極其不喜歡喝茶，連茶的味道都聞不了。曹慶忠本是個喜歡喝茶的人，早上睡起來了，就得來一杯茶，飯後也得一杯茶。可曹正河回家後不久，他就不喝了，因為曹正河只要看到茶葉，就會條件反射般地乾嘔。（五五）