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NBA總冠軍賽／柯瑞飆32分 勇士重返榮耀8年奪4冠

舞衣（全文完）

蕭景紋

趁著遠距教學，她找到了居家附近的舞蹈學校，在網路上訂購了一張木板，設置在院子裡，開始跳佛朗明哥。她熟嫻的舞技讓老師驚艷，邀請她疫情稍緩後，春天社區慶祝Feria（註：西班牙和南美的守護神節），出席當嘉賓。

閣樓裡的箱子打開，揮去灰塵。從家鄉帶來的舞衣依然色彩鮮艷，生了兩個孩子後身材仍舊曼妙的她，站在鏡子前，看著熟悉又陌生的自己，宛如做了一場漫長的夢。

春天來到時，百花怒放。疫情下，人們適應了新生活，戶外活動開放了，空氣彷彿是清新的，走出家門口，恍如隔世。

Feria人潮不像往年洶湧，但戴著口罩的觀眾，還是熱情地鼓掌著，為台上的表演者歡呼。節目來到尾聲，最後一支舞，是社區裡所有舞者的共舞。明亮的鎂光燈打照在台上眾舞者身上，環肥燕瘦、老老小小，不同輪廓的臉孔、不同顏色的頭髮，各種異鄉人，停落在這個宛如碼頭的國度。

她站在舞台邊，等著上台的那一刻。

觀眾席裡，一個宛如玫瑰的臉蛋，睜大眼睛看著台上形形色色的人物。眼裡有種好奇、有種羨慕。黑夜裡，看不見玫瑰的荊棘。

她知道女兒跟自己，是屬於兩個不同維度的人。女兒將會吸收到這個新國家的能量，也會學習到它醜陋的部分，這些她都無法阻止。來到這片廣大的領土，就像掉進了宇宙的黑洞，只會漸漸被吞蝕。她只能給予女兒自己所擁有美好的一切和記憶，譬如祖國的語言和文化，譬如佛朗明哥舞。

這些是她的護身符。

她吸了一口氣。拉起了碧綠色裙襬，走上了台，宛如一隻驕傲的鳳凰，昂頭注視著前方。（全文完）

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