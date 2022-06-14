不知道為什麼我老是在這個陌生男生面前失態，一會兒想哭、一會兒抱怨……我隨手抓起一片樹葉，蓋在臉上，仰面朝天躺下。

「蜈蚣、蜈蚣……」他喊著。我又跳了起來。他大笑說：「我不會讓蜈蚣再靠近你的。我只是想和你說話，你拿樹葉蓋臉，我說話沒人聽，我是不得已的……嗯，說不定你媽媽也有什麼不得已的嘛……」

我就這樣認識了我的愛德華。那天他對我說：「我家裡也只有母親，小時候老纏著母親問父親是誰，母親總是說大人有大人的祕密。半懂不懂事的時候，我總以為母親的祕密就是性開放，不好意思說罷了。因為我的雙胞胎姊姊，金髮碧眼一點也不像我。我上醫學 院時，母親才告訴我，她是用捐贈的精子人工受孕，養育了姊姊和我。她只知道捐贈者有華裔 和日耳曼血統。因此，他把我叫做『愛得華』。嗨，Amy，有時候我們以為自己知道所有的答案了，就不再追求真相了。但答案或許是錯的？你可以直接問你母親呀，或許她有難言的苦衷？你也可以耐心地等待，只是不要做評判。」

但是我和媽媽已經白天黑夜、遠隔重洋地客氣了十年。我開不了口直接問她。我有很多的耐心。我想相信媽媽也會像愛德華的媽媽那樣，自己告訴我她的祕密。

我也一直沒有找到機會告訴媽媽，我大學畢業以後沒有繼續讀醫學院，而是接受了WIJ公司工作邀請，當上了一名調查新聞記者。我怕她失望，更怕她擔心。這個職業很崇高也很危險。我們的工作是曝光不為人知的重大社會問題；這問題或是被位高權重的個人或機構刻意隱藏，或是被淹沒在錯綜複雜事態中。（一二）