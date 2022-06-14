我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

媽媽病危（一二）

李盈

不知道為什麼我老是在這個陌生男生面前失態，一會兒想哭、一會兒抱怨……我隨手抓起一片樹葉，蓋在臉上，仰面朝天躺下。

「蜈蚣、蜈蚣……」他喊著。我又跳了起來。他大笑說：「我不會讓蜈蚣再靠近你的。我只是想和你說話，你拿樹葉蓋臉，我說話沒人聽，我是不得已的……嗯，說不定你媽媽也有什麼不得已的嘛……」

我就這樣認識了我的愛德華。那天他對我說：「我家裡也只有母親，小時候老纏著母親問父親是誰，母親總是說大人有大人的祕密。半懂不懂事的時候，我總以為母親的祕密就是性開放，不好意思說罷了。因為我的雙胞胎姊姊，金髮碧眼一點也不像我。我上醫學院時，母親才告訴我，她是用捐贈的精子人工受孕，養育了姊姊和我。她只知道捐贈者有華裔和日耳曼血統。因此，他把我叫做『愛得華』。嗨，Amy，有時候我們以為自己知道所有的答案了，就不再追求真相了。但答案或許是錯的？你可以直接問你母親呀，或許她有難言的苦衷？你也可以耐心地等待，只是不要做評判。」

但是我和媽媽已經白天黑夜、遠隔重洋地客氣了十年。我開不了口直接問她。我有很多的耐心。我想相信媽媽也會像愛德華的媽媽那樣，自己告訴我她的祕密。

我也一直沒有找到機會告訴媽媽，我大學畢業以後沒有繼續讀醫學院，而是接受了WIJ公司工作邀請，當上了一名調查新聞記者。我怕她失望，更怕她擔心。這個職業很崇高也很危險。我們的工作是曝光不為人知的重大社會問題；這問題或是被位高權重的個人或機構刻意隱藏，或是被淹沒在錯綜複雜事態中。（一二）

醫學 華裔

上一則

心靈感應

下一則

人參果

延伸閱讀

NBA／3度末節2位數逆轉 灰熊成史上首隊

NBA／3度末節2位數逆轉 灰熊成史上首隊
NBA／莫蘭特獨攬最後13分 灰熊驚天逆轉灰狼搶聽牌

NBA／莫蘭特獨攬最後13分 灰熊驚天逆轉灰狼搶聽牌
芝血腥周末重現 42人中槍 8死1重傷

芝血腥周末重現 42人中槍 8死1重傷
天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

天氣轉暖犯罪猖狂 芝血腥周末重現 41人中槍 7死

熱門新聞

芍藥。圖╱曾妙容

牡丹與芍藥

2022-06-08 02:00
范瑋琪成功拿到碩士學位。取材自臉書

台師大讚典範 范瑋琪碩士代表致詞 在校表現曝光

2022-06-12 17:39
吳孟芸∕圖

生命的游絲（下）

2022-06-07 02:02

下一句，我懂

2022-06-09 02:01
吳孟芸∕圖

生命的游絲（上）

2022-06-06 02:02
吳孟芸∕圖

夜間的課堂

2022-06-09 02:02

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮