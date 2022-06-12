俗話說女大不中留，留來留去留成仇。她此時結婚，利大於弊。父親點頭同意妻子的決定，對谷秋實說：

「我們都挺滿意的，你們找個時間，把喜事辦了吧！」

谷秋實邀請我參加婚禮的時候，我才意識到兩人的關係進展如此迅速。想到老大的種種齷齪作為，我對谷秋實說：「秋實，不要和老大結婚，他絕對不是個適合結婚的對象。我不看好老大，不是因為他窮，而是因為他自私狹隘。窮是可以改變的，自私狹隘的性格不會變。你願意為一個自私的人，洗衣做飯一輩子嗎？」

谷秋實顯然已經被老大洗腦，她滿臉幸福地對我說：「你們總覺得老大自私，其實不就是因為他沒錢請你們下館子嘛！以後我掙的錢都給他，他有了錢，自然就不自私了。」

婚禮如期舉行，谷秋實父母擔心老大家底薄，專門給了他一筆錢辦婚禮。但是老大堅決不同意去酒店吃婚宴，而是在馬路邊的炒餅店裡，請女方親戚們吃了頓雞蛋 炒餅。

谷秋實穿著潔白的高檔婚紗，在狹小骯髒、油光四溢的炒餅店中招呼著客人。父親臉上實在掛不住，感到自己倉促的決定，可能害了女兒一輩子，臨走的時候，偷偷塞給谷秋實一個存摺，說：「這是爸爸的私房錢，別讓你媽知道，也別讓你男人知道。自己悄悄把它存起來，萬一將來有個變故用得上。」

晚上回到新房，谷秋實把存摺交給老大，滿臉幸福地說：「你是我丈夫，是我最親近的人。別管別人怎麼想、怎麼說，我可是一心一意要跟你過日子了。」

老大打開存摺，被上面的零晃暈了眼睛。（四）