女人站住，回頭，盯著他看了好幾秒，然後笑了。她說：「正星，你是曹正星！」她的笑容很好看。他也笑了。

黃婉琳說自己現在正在念研一，這次是和幾個同學趁著假期一起來旅遊。曹正星看了一眼她身後站著的兩男一女。其中的一男一女一看就知道是一對，那剩下的那個戴著黑框眼鏡、一臉戒備的男人，會不會就是黃婉琳的男朋友。曹正星一時之間不知道該說些什麼。倒是黃婉琳也許是意識到了現在是他的工作時間，她從包裡取出一支筆，一時間找不到可以寫字的紙，就拉住曹正星的手，在他的手心裡寫下了一串號碼。

「這是我的手機 號。跟我聯繫！」說完不等曹正星再說什麼，她朝曹正星擺擺手，然後走了。

曹正星的手心裡都是汗，他強迫自己把那一串數字在心裡默念了許多遍。那天的工作一結束，他就撥通了那個號碼。對方沒接，只是發過來一條短消息：「你是曹正星？」

曹正星回覆說是，對方又回覆道：「你真的當了警察 ？真了不起！」

這句話讓曹正星的嘴角浮起了一個微笑。他正在考慮該怎麼回覆，她卻又把電話回撥了過來。曹正星心裡一跳，響到第三聲的時候，他接了電話。

那天他與黃婉琳具體的通話內容，他已經不記得了，只是在很久之後想起來，心裡還會泛起一陣清風吹拂過的愉悅感。那個時候黃婉琳已經離開了他所在的城市，那個景點是他們一行最後的一站。

在電話裡，他們兩個自然得像是一對失散多年後又重聚的老友。誰也沒有再提起多年前曹正星在電話裡那通醉酒後的表白，就好像那個奇怪的夜晚從未存在過。（三八）