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紐約州主計長：布碌崙有8.74億無主資金待領

流水之上（八）

草白

她的東西並不多，一旦在那個空蕩的屋子裡全部鋪展開，倒有些日常生活的氣息。那些流浪漢就是這麼生活的，他們隨處安家，橋洞下、隧道裡、涼亭中，能有一個可遮風擋雨的頂棚就謝天謝地了。

她在客廳裡搭好帳篷，鋪上防潮墊，取出睡袋，開啟戶外過夜模式，竟有一種不知身在何處之感。如果朋友們知道她在這種地方搭帳篷過夜，估計會啞然失笑。這很荒唐，毫無意義。但她就是無法停下，冥冥中似乎有股力量推著她，讓她這麼去做。她很想知道，在那樣的地方過夜到底意味著什麼，她的人生會不會出現某種轉機。她對此懷有好奇之心。

當初，她和母親決定買下這個房子，大概怎麼也不會想到，以這樣的方式與此告別。對，就是告別。她很高興，終於為自己的行為找到理由。這就是一個告別之夜，與遙遠的房屋、與母親、與往事、與過去的自己，她要來個徹徹底底地訣別。

她鑽進睡袋，直挺挺地躺著──等在那裡。月光從敞開的窗戶外漏進來，照在帳篷前面的空地上，她沒有將隨身攜帶的營地燈點亮，這樣的夜晚似乎並不需要太多亮光。站在黃昏的陽台上，能看見不遠處的江面，但夜裡什麼也看不見。

這個白天，在遙遠的四姑娘山，她的朋友們徒步了六、七個小時，今晚他們將在山上露營。群裡有人上傳了照片，營地四周，不是雲霧繚繞的雪山，就是觸手可及的星空。母親生病前，她陸續登過韭菜嶺、九頂山、武功山和甘肅的扎尕那山。好幾次，她都感到自己堅持不下去。（八）

甘肅

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