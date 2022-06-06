顏寧儀／圖

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他們倆喜歡攝影 。她醉心山水，拍攝的是山景水色、安謐大地；他則心繫眾生，鏡頭裡是眾生百態、熙攘人世。

兩人雖然攝影題材不一，但攝影結緣，也曾互視為知音，深信在悠悠歲月中可相互切磋，直到天荒地老。可那場爭執莫名其妙發生了，事前似無端倪可尋，事後也無轉圜餘地，好像一切就那樣畫下句點──沒上下句、沒逗號、沒分號，就是一個碩大的句號，停在兩人之間。

這一來，天不荒地不老，兩人這才驚醒：原來是該分道揚鑣了。這世上，到底無不散之筵席，只看散席後兩人如何各自安好罷了。

那場爭執，來得確實突然。那微雪的下午，兩人攝影課程下課，站在校外，他似心有所感，對著她笑道：「也許有一天，我們可合開個攝影展。」她當是玩笑話，也笑著回應：「我這程度，開什麼攝影展，趁早別癡人說夢，拖你後腿了。」

他瞅了她半晌，笑容稍斂，正色道：「人得有夢想、有理想。不能庸庸碌碌過一生。」

「胸無大志不行嗎？」她還是戲謔口吻。但話音甫落，自覺有點撒嬌意味，不由羞愧起來，臉也漲紅了。

他先不作聲，略點一點頭，才又笑道：「走，喝咖啡 去。」

兩人在鄰近咖啡屋坐下。他是醇香的咖啡才啜幾口，即慷慨激昂侃侃而談，可談的卻不是攝影，而是社會亂象與政黨之爭。初時她看他逸興遄飛，倒也洗耳恭聽，彷彿受業弟子諦聽師尊傳道解惑那般，聚精會神、心懷敬仰。可慢慢的，政治話題萬鈞之重，她不勝負荷，思維因此而四處飄蕩，他的話，竟宛若飛花落於流水似，散了、去了，她聽來不免索然無味。而杯中那喝剩一半的咖啡因為冷卻，醇香盡失，她舔一舔，滿嘴苦澀。

可她也不想讓他一人唱著獨角戲，即使獨白如何天馬行空，又如何豪情萬丈。所以尋個空檔，她插了一句：「你管這些政黨紛爭做什麼？」

他眼一瞪，反問：「不管行嗎？明哲保身嗎？」

「你管得了嗎？」

「總得有人管，又不是我一人管。眾志成城，這話不是瞎編的。」

「那你是要參加示威或是革命運動？」

他沒直接回答，卻說：「一人發聲不管用，但眾人發聲，力量就大了。」

她聽出了，他言下之意，是不排斥示威或革命行動。是的，為民請命，但凡有益於民，什麼都行。而她一溫室中的花朵（她給自己如此定位，並非自貶），在室外遇風則墜、遇雨則萎，哪堪革命嘩嘩鬧鬧呢？

也許覺得他言之有理（不至於書生論政紙上談兵），又也許覺得國家社會如何如何，匹夫有責，她多少有點羞愧，一時竟不敢吱聲了。

看她不言語，他反笑了，帶點揶揄口氣道：「男人必須走到街上去當個參與者，搖旗吶喊，但女人可以留在家裡。」

言下之意，是國家動蕩或社會亂象，她可視而不見。可這話她聽來卻甚覺刺耳。她想，姑不論依她個人性格（內向、懦弱），確實不堪重任，但天下女子，有擔當的何其之多（撐起天來亦不讓鬚眉），他如此以一概全，她認為便是認知有差，有歧視女性之嫌。

所以她不高興了，應道：「你這是歧視女性。」

「不，我尊重女性。」

他自認言簡意賅，無須解釋；她卻覺得他這話空洞無力，無法自圓其說。可她素來就不是個爭強好勝之人，此刻也就不接腔了。她也知道，他說的女人，指的僅僅是她一人，並不包括其他女人。可他口誤，縱使他言者無意，她則是聽者有心，且心中亂流飛竄，難以平息──他看不起她，她想。

看她沉默不語，他訕訕一笑，自顧自接著說：「如果和平遊行 能起作用，那自然是好的。重點是和平。」

這話她聽進去了，點了點頭，算是附和──雖然沒問他：倘若是和平遊行，為何她不能參加？

可所謂遊行，僅是假設，沒見人策劃，也沒聽人響應。八字還沒一撇的事可以誇誇其談，彷彿風起雲湧的時代就握在掌中，而其實──他們倆握的是咖啡杯，而遊行是否僅是啜飲間的談資而已？

當然，既是談資，自然便沒結論。可她並不在乎。她只是有種錯覺，彷彿正處於一靜一動之間，無所適從──咖啡屋外雪花輕舞，是靜好風景；咖啡屋內他針砭時弊，是動蕩亂世。而她，一柔弱女子，能做什麼？

她確實不知道她能做什麼，以至於當他們離開咖啡屋時，她一見天色迷濛、雪花驟濃，不知怎的，竟無來由地一陣惆悵。而對這，他渾然不覺。（上）