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遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

NBA／柯瑞一夫當關狂飆43分 勇士勝綠衫軍2比2扳平

流水之上（全文完）

草白

他們是母親年輕時所在越劇團的團友，每個人輪流來與她告別。整整一個月，母親在病房裡，悄悄進行著只屬於她一個人的告別儀式，她與父親都一無所知。

那段早已被塵封的青春歲月，在時間的那頭，向母親招手。她果斷找回過去，將往昔之人一一拉回到當下的生命裡。

沒想到，懦弱、謹慎了一輩子的人，到最後關頭，居然表現出一種真正的不屑，對死亡、疼痛和生命本身的不屑，她決定不做徒勞的掙扎。

她要心無旁騖地告別，毫無留戀地離開。

拔掉氧氣，拒絕插管及任何臨終救護，正是母親自己的選擇。

面對她和父親的含淚乞求，母親一直搖頭，不為所動。

「太疼了，還是不要了吧。」這是母親留下的最後一句完整的話。

黑暗中，一句不知從哪裡看到的話忽然跳了出來，「在真正的生活或死亡面前，一個人不應該讓自己擁有更多的選擇。」她陡然一驚，身體從睡袋裡坐起。她感到一股奇異力量的存在，就像小時候去拔電飯煲插頭，濕漉的手一陣哆嗦，手掌本能地縮回。從此，那種隨時可能被什麼東西擊穿的感覺，就此住進她的身體裡。

這個夜裡，某種讓她顫慄的東西又回來了。她不敢相信，一再地去確認那種感覺。她躺在那裡，過分柔軟的睡袋讓她有一種被完全接納的感覺，就像身體融於溫暖的水流之中。她的目光朝上看去，看見星垂平野闊，月湧大江流，看見寶刀截流水，無有斷絕時，看見木船順水輕移，晃晃悠悠，而她正坐於流水之上。

她要睡了。第二天一早，還要趕往約定的河邊，把鑰匙交還給那個人。（全文完）

奇異 電飯煲

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