趙梅英／圖

谷秋實是一個很醜的女生。

谷秋實是一個很可愛的憨厚女生。

谷秋實是周口店人，這個籍貫配上她的醜陋外貌，總是給人以口實。別人叫谷秋實「北京 人」的時候，她總是表面笑呵呵地答應，背地裡悄悄抹眼淚哭泣。

谷秋實是基礎部的國畫老師，最喜歡畫的是工筆仕女。谷秋實大學畢業後去列賓美院進修，寫實的功底非常了得。安靜的性格加上嚴謹的造型能力，谷秋實筆下的仕女猶如栩栩如生的飛天，豐滿、艷麗、性感、妖嬈，舉手投足之間帶有一股蠱惑人心的魅力。每次畫完畫，谷秋實總久久盯著畫中人，輕輕嘆息一聲。

我和谷秋實相識，是源於一次漏雨事件。當時我正在畫室領著學生畫人體，外面狂風大作，突然之間就下起了暴雨 。天光窗戶漏出一道縫來，畫室中頓時傾瀉下一道瀑布，手拿蘋果 模仿維納斯的模特兒被澆得尖聲大叫，一疊聲地要求加錢。

有學生自告奮勇上屋頂去修補，被我厲聲阻止了，這要是萬一掉下來可不得了。我讓學生暫時下課，等待雨停了再繼續上課。雨越下越大，屋裡瀰漫著一股濕冷陰鬱的氣息。

模特兒悻悻地說，她沒有地方去，而且也沒穿衣服，所以這段時間也要算成工作時間。我怒火萬丈，學校財務是按照每天六小時的固定時間報銷模特兒費，多出來的錢只能是我自己掏腰包。

我和模特兒爭執的聲音越來越大，正在這時，從天花板漏洞處，傳來了一陣窸窸窣窣的聲音，瀑布逐漸變小。谷秋實的聲音從屋頂傳過來：

「張老師，你看看還漏不漏雨？」

谷秋實趴在屋頂上，用一塊油氈布擋住了窟窿。我膽戰心驚地看著她手腳並用，一步步從光滑濕膩的屋頂上爬下來。谷秋實像個男人般叉著腰，隨便胡擼一把臉上的雨水，說：

「沒事了，你們繼續上課吧！」

以後我們就熟悉了。谷秋實是個熱心腸的女子，經常把她家鄉的特產拿來給我們吃。大熊和谷秋實是本科同學，又是個喜歡開玩笑的人，就逗谷秋實說：

「秋實，聽說你祖籍北京哪？」

「不是啊！」

「可我怎麼看這醬菜，是周口店的呢？周口店人還不是最正宗的北京人？」

谷秋實臉色緋紅，狠狠白了大熊一眼。大熊吃人嘴短，嘿嘿笑著補充說：「我還想當北京人呢！北京人條件多好！正宗的老土著，大山洞，隨便拆遷一下就大幾百萬人民幣！」

谷秋實走後，大熊吃著醬菜讚嘆說：「其實秋實條件很好的，家裡開工廠，有的是錢，人也賢慧。要是能碰上個不在乎長相的男人，那就完美了。」

剛被前女友勒索二十萬元，陷入赤貧的老大歪在床上動了一動。他臉色蠟黃、眼窩深陷，神情複雜地看著窗外走過的谷秋實。

在入校的頭三、四年間，學校工會源源不斷組織各種各樣的相親活動，不遺餘力地把年輕老師們配對成功。紅娘已經成了工會的一件日常工作。很多工會領導在年終彙報成績時，也會把今年促成了多少對新人，當成自己的一件政績來說。

那幾年大學老師的地位開始逐步上升，願意和學校工會舉辦聯誼的單位越來越多，場面也越來越大。每次學院辦公室主任薛文婧老師悄悄把谷秋實拉到一邊嘀嘀咕咕，我們就知道，肯定又有類似的活動了。果然下午谷秋實就開始穿上連衣裙，描眉畫眼、塗著口紅，興高采烈地出門。到了晚上，秋實就會愁眉苦臉地回來，低著頭不理人，一個人眼圈紅紅的悄悄走進宿舍樓。

大熊私下告訴我，大學時候谷秋實曾經主動追過男生，結果被人家當眾羞辱了一頓，從此淪為整個學校的笑柄。「北京人」的綽號就是那個時候落下的，這大大加劇了谷秋實的擇偶難度。

男同學們聚在一起時，為了拉近距離，就會說上幾個無傷大雅、無關自身的笑話。谷秋實的「北京人」軼事，成為了很多校友的開場白，久而久之，便衍生成了校園文化。

一直到今天，在母校校園裡，「谷秋實」這個名字還是醜女的代名詞。（一）