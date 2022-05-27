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德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

陀飛輪（九）

凌嵐

我們勇敢而正確地回答了斯芬克斯的三個問題，她從上到下，又從下到上掃了我們幾眼，然後悲壯地點點頭。轉身揮揮手，把在一旁羨慕觀望的雙胞胎趕回去睡覺。

我們齊聲再說：「晚安！」打開門請基妮先走。我們穿著租來的黑色禮服，一前一後，四隻企鵝跟在長裙搖曳的基妮後面，朝加長林肯走，司機已經出來，把車門打開，一切都很文明老派。

從坐進林肯的那一刻起，一切都變得流暢自然。一坐到車座，基妮就變成話癆，一刻不停地跟車裡的其他三個女孩子──奧黛、卡柔和凱特聊天。她跟這三個女生在學校只是點頭之交，現在熟絡得像一日不見的閨蜜。

基妮完全不介意車裡狹小的空間，萊恩的手臂環抱著她的肩膀，她身體的另半邊緊緊貼著我的肋骨。個子最高也最瘦的艾萊克斯坐在對面，他像蜘蛛一樣的長臂，離她美麗的瓜子臉只有兩寸遠。如此近距離，如此小的空間裡跟女神接觸，我們反而很拘謹，都很安靜，不說話。

「她好像跟別的女孩子並沒有什麼不同。」萊恩後來回憶時，不只一次說過。

基妮恢復正常全日制上課只有一個月，學校和鎮上的八卦她都飛快地補習了──高中物資部經理偷校車的柴油被抓、校長雇的數學諮詢師是他的外甥……我們本來以為有過自殺經歷的女孩子，應該是脆弱易碎，需要呵護的，但眼前就是一話癆，普通的活寶。在女生七嘴八舌的話語裡，萊恩偷偷把臉轉向我，朝我做了一個聳肩攤手的動作。（九）

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