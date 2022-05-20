趙梅英／圖

喬伊娜再次濕漉漉地撲向擔架，被羅賓拉住。他有力的雙手半托半拽，把喬伊娜拉出了浴室，安頓在樓上浴室外的椅子上，一疊聲地說：「我來照顧基妮，你放鬆、你放鬆……」他想說的是：你別鬧了，夠浪費我的時間！救人要緊！

打電話報警的老比利是管子工，定期上門修理堵塞的水管。基妮並沒有死，可以說她家總是被長頭髮堵塞的下水道，救了她的命。雖然浴室的牆壁和瓷磚地上像所有的殺人現場，鮮血四濺，場面凶殘。

基妮手腕上流出的血只是涓涓細流───水溫不夠熱，基妮下手割得不夠狠，就這樣她撿回一條命。基妮在醫院的急救中心，超然物外地看著醫生把輸血針頭扎進自己的手臂。她默不作聲，跟旁邊的實習醫生一起靜靜地觀摩醫生熟練的示範操作，注視著血漿帶著回春之力，沖進她的身體，在幾分鐘之內，她脫離危險。基妮早慧，過目不忘，這一套操作她銘記在心，日後再輕生時，她記得避免割腕這種失敗率很高的辦法。

高中生自殺在羅蘭崗不是新聞，大家都見怪不怪啦。羅蘭崗高中全美公校排名第三，在東岸排名第一。每年春夏之交，是歷屆十一年級高中生功課最忙的時候，AP、SAT全科和單科考試前夕，自殺案例最多。羅蘭崗高中畢業生的爬藤率跟它的自殺率一樣有名。考試和自殺都是一年一度，準時得如同北歸的雨燕，烏雲一樣罩在我們頂上。

那一年是爬藤的小年，也是自殺的小年──進哈、普、耶三大藤，加上MIT、史丹福的十二年級畢業生，人數總共二十六個；企圖自殺的十一年級有五個，成功了一個。羅蘭崗的居民有一種奇怪的迷信，自殺和爬藤呈概率統計上的「正相關」關係。不要小看爬藤率，這是羅蘭崗房價高居不下，幾十年常升不跌的最重要因素。

雖然在校園裡我們不常見到她，基妮是我們羅蘭崗全鎮聞名的天才女神，已經在卡內基音樂廳 開過演奏會，上過《紐約時報 》的鋼琴演奏家。但她只能算半個羅蘭崗高中生，對爬藤／自殺的正相關率貢獻不大。

病理報告沒有幾頁，心理醫生的評估報告占了病例的大部分。做心理評估的是心理醫師C.K.陳博士。高中自殺事件太多，他兼職做了青少年心理輔導義工。經過多次跟基妮長談，陳醫生得出結論，基妮的自殺企圖來自於青春期，「被壓抑的荷爾蒙藉自傷身體這種極端行為向外呼求」。從傷口位置和切口來看，傷口並不深，陳醫生認為基妮並不是真正想結束自己的生命。

他跟前來的喬伊娜‧趙和尊尼‧趙（基妮的父母）推薦社交療法，說到重點處，他停下來用手裡的圓珠筆敲敲病例。面前坐著的兩個成年華人，像課堂上思想開小差打瞌睡，被老師抓到的頑童，猛抬頭看著醫生，一臉的茫然不知所措。

趙先生西裝革履，腕上一只陀飛輪的名錶，精緻得像從《GQ》雜誌的廣告上走到人間。趙太薄施脂粉，低調的家常打扮，白牛仔褲加蘋果綠色的V領羊絨衣。兩個成年人都是撲克牌臉，陳博士搞不清他們聽懂了多少。他決定把英文改成了台山腔的普通話：讓基妮跟同齡的異性多接觸，社交後情況會有改善。說完趙氏夫婦如夢初醒，頻頻點頭。

陳醫生見狀，調門略微提高了一點，繼續道：「允許基妮適當化妝也有好處，這樣可以讓她更容易與本年級的女生交朋友，打開社交面。」

就這樣基妮回到了高中正常上學。她的美麗沒有太多的變化，唯一的不同是為了遮掩手腕上的傷疤，她每天戴手錶。那是一只名貴老氣的鑽錶，據說是趙太的訂婚錶，跟趙先生手上那只「陀飛輪」是一對。這枚錶價格昂貴，同樣的錢可以買一輛本田 車新車。基妮為什麼要戴這麼名貴的手錶到高中上課呢？更何況這都什麼年代啦，還戴手錶？老土啊！戴個手鐲不行嗎？

基妮家有錢，但從來不按牌理出牌。晚春初夏，風和日麗的下午，基妮安靜地坐在女生喜歡扎堆的籃球場外，給正在進行的籃球賽喝采。但基妮從來不發聲，她默默地坐著，有時會手托著臉，對著某一個不可知的地方盯著看好一會，一動不動。陽光反射到她的手腕上，那只鑽錶折射出迷人華貴的光彩，像一個金光閃閃的手銬，把她的手臂和其他女生的手臂區分開來。除此以外，基妮這個天才早慧的鋼琴家跟其他女生，沒有什麼不同。（二）