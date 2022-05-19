我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州通報美國今年首例「猴痘」感染 患者曾赴加拿大

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

薛子（七）

杞人

6

安寧病房環境清潔舒適，有防護玻璃保護的陽台，讓自然風可以吹進室內，也可居高臨下欣賞遠近的樹林景觀。

病房每一間住兩位病患，有受過專業訓練、熱忱、富愛心的醫護團隊，從身、心、靈層面照顧病患。最特別的是設有一間「祈禱室」，一天二十四小時，隨時讓有宗教信仰的病患，在那裡祈求心靈的平安。

住在安寧病房的那些天，是薛子得癌症後最平靜的時候。護士定時來打止痛針，阻斷神經傳遞疼痛信號，紓解她身體的疼痛。但越到後期，癌症蔓延得越快，癌細胞從肺部侵入肝臟、腎臟、胃腸，把她全身從裡到外折磨得不成人形。

薛子一輩子不信宗教，這時她偶爾會不自覺地走進祈禱室。有一次她看到牆上寫著「凡勞苦擔重擔的人，來我這裡，我必使你們安息。──馬太福音十一章二十八節」，她頓然醒悟。是的！人的一生遲早會遇到自己無能為力、無法解決的事。像自己現在難以承擔癌症全身蔓延的痛苦，何不把這重擔卸下來交給造物主，萬能的神。

她第一次在十字架前跪了下來，心中默默祈禱：「主啊！我已身心疲憊，我把重擔交給祢，求祢幫我背負。」一切都發生得很自然，當她稱「主」時就放下了，她心靈立刻感覺一片輕鬆。

那天她在臉書上寫著：「我害怕過，想起以前我老爸過世時的經過，我害怕。想起自己要孤單地走，我害怕。我現在不怕了！因為聖經說『我雖行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因祢與我同在……』」宗教力量在薛子人生最後的路上，有了安慰的作用。（七）

癌症 癌細胞 臉書

上一則

走過搖滾年代

下一則

坎昆記遊

延伸閱讀

余文樂女兒早產、出生就打6劑疫苗 妻子心疼哽咽

余文樂女兒早產、出生就打6劑疫苗 妻子心疼哽咽
想求救 連門都打不開 竟因類風濕性關節炎惹禍

想求救 連門都打不開 竟因類風濕性關節炎惹禍
慟失好友

慟失好友
帶傷唱2天爆「腳指回不去」 張惠妹被警告：嚴重恐中風

帶傷唱2天爆「腳指回不去」 張惠妹被警告：嚴重恐中風

熱門新聞

人生提早規畫，即使步入晚年也能生活無憂，享受最美的風景。(Getty Images)

徵文╱我的退休計畫

2022-05-14 01:01

試管嬰兒來報到

2022-05-12 02:00

另一半是醫生

2022-05-15 02:01

她曾低估了他

2022-05-14 02:01
吳孟芸∕圖

母親的最後一封信（上）

2022-05-14 02:02
藝術家曼雷1924年最著名黑白攝影作品「安格爾的提琴」14日以1240萬元價格售出，創拍賣史上最昂貴照片紀錄。圖為「安格爾的提琴」上月29日在紐約佳士得拍賣公司預展，講說員介紹拍賣項目。(Getty Images)

1張照片1240萬元 曼雷「安格爾的提琴」創拍賣天價

2022-05-15 00:44

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝