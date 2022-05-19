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安寧病房環境清潔舒適，有防護玻璃保護的陽台，讓自然風可以吹進室內，也可居高臨下欣賞遠近的樹林景觀。

病房每一間住兩位病患，有受過專業訓練、熱忱、富愛心的醫護團隊，從身、心、靈層面照顧病患。最特別的是設有一間「祈禱室」，一天二十四小時，隨時讓有宗教信仰的病患，在那裡祈求心靈的平安。

住在安寧病房的那些天，是薛子得癌症 後最平靜的時候。護士定時來打止痛針，阻斷神經傳遞疼痛信號，紓解她身體的疼痛。但越到後期，癌症蔓延得越快，癌細胞 從肺部侵入肝臟、腎臟、胃腸，把她全身從裡到外折磨得不成人形。

薛子一輩子不信宗教，這時她偶爾會不自覺地走進祈禱室。有一次她看到牆上寫著「凡勞苦擔重擔的人，來我這裡，我必使你們安息。──馬太福音十一章二十八節」，她頓然醒悟。是的！人的一生遲早會遇到自己無能為力、無法解決的事。像自己現在難以承擔癌症全身蔓延的痛苦，何不把這重擔卸下來交給造物主，萬能的神。

她第一次在十字架前跪了下來，心中默默祈禱：「主啊！我已身心疲憊，我把重擔交給祢，求祢幫我背負。」一切都發生得很自然，當她稱「主」時就放下了，她心靈立刻感覺一片輕鬆。

那天她在臉書 上寫著：「我害怕過，想起以前我老爸過世時的經過，我害怕。想起自己要孤單地走，我害怕。我現在不怕了！因為聖經說『我雖行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因祢與我同在……』」宗教力量在薛子人生最後的路上，有了安慰的作用。（七）