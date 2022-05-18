阿普航空／圖

魚販們以異國言語吆喝著，叮叮鈴鈴的單車鈴響，卸貨的船隻靠岸，船夫黑膚黑髮、牙齒燦亮，白色短袖、暗綠長褲。幾棟小白屋間隔寬闊地一路排下去，路貼著河岸遠遠敞開遠遠地貼合。路貼著我的腳，我貼著河岸的石墩，像永遠走不到盡頭。

即將成為我妻子的女人提著一個紫色布包，正在與一個人攀談。她在調整相機焦距，拍攝那些清晨工作者。她突然從相機裡抬頭對我招手，來啊！你快來啊！

她的笑容、她飄飄衣襬裡纖弱的身體、她無辜的舉動、她那毫不遮掩與我親近的姿態，使我淚水盈眶，收拾不了。

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父親的字典在我六歲時，已經寫完第一個版本，用簡陋的印刷機自費出版，紙張粗糙如其內容。此後陸續修訂數次，每次修訂都會再版。我不知那些字典會在何處通行、販賣，我不記得我曾將字典送給任何朋友。上高中之後，我就不再看父親寫的任何東西了。

父親寫書法 、寫詩、寫各式雜文，字跡工整細小，勤於修改，有時也會貼在案頭或喝令我們幾個孩子大聲朗讀。國中後我開始懂得父親所寫事物，高中時就能確實辨別他文章好壞，那哀傷感覺更深，憤怒加重。

父親的作品與我在課本、書籍中所讀到的詩人之作，品質截然不同。我必須說，父親耗費一生所做的事只是庸才所為，他只是個比一般人略懂文字、附庸風雅，卻沒有特殊才華的人。父親的字典除了某種編碼方式方便查閱，其解釋註釋遠遠比不上市面上任何一本，他對文字的理解，幾乎及不上才十七歲的我。

父親不是神，他是個怪人。無論他如何費盡苦心耗盡一生，改寫多少次，無論遇上什麼好機會，那本字典不可能變成他人生重要的成就。

這樣的醒悟幾乎撕裂了我的人生。

為何有人將整個世界與漫長人生歲月與之兌換，換來的卻是毫無價值之物？那與我敬慕的偉大作家、音樂家、詩人不同，行為相似，結果卻天差地別，彷彿一切犧牲都變得可笑。而我無法阻止他生命的流失，無法令他回頭，甚至，無法尊敬他。

我渴望父親能平凡點如他天賦所有，能醒來看看他書房以外的世界。外面已經有了電腦，只要用「估狗」搜尋什麼資料都能查到。現在的孩子不再使用字典，他們甚至不讀書了。我的手機 PDA可上網，看電子書、查各國字典辭典、收發電子郵件。我們打開電視有上百個頻道，搭乘捷運 、高鐵、飛機，哪兒都可以到達。

父親您要去哪兒呢？我想問，您的人生還想奮力一搏，得到的會是什麼？夢想著您的字典會大暢銷，會顛覆改變人們使用字典的習慣、會造就「全世界最快速的檢索法」。您的名字「某氏字典」（我所繼承的姓氏）將會成為一個符號、標誌、典範、律法，不會因時間流逝而被遺忘。

父親啊，您可知快速對如今已經沒有意義了，您難道不知道，網路的發明改變了一切關於時間與速度的想法。若不追求快速，那麼您發明的編碼只成為一個如孩童遊戲般的密語，其意義何在？你苦心編纂的詞義字義多麼淺薄，我甚至不敢告訴您啊！我不能想像會不會有一天黃粱夢醒，您發現自己只是個悲傷孤獨的老人，妻子、兒子、孫子全都不識，家鄉早已變色，故舊逐漸死別，而字典，只是一疊印刷。

我不忍見您如此啊！

但我又惟恐那是一場永遠醒不來的夢，您早已走遠不可能回頭，迷失在那咒語般的字句裡。某一天有人附在耳旁對您說了什麼，將您的魂魄帶走了。

父親，我這樣以「您」對你說話，好似對一個已死的人訴說，但會不會很早以前，您與我已生死兩隔，我們分屬不同世界，陰陽兩界難以跨越。那甚至比死界對我更遙遠，難以觸摸，但您就在近旁，濃濁的呼吸聲隔著房門都可以聽聞，先離開的人到底是誰？

日復一日，年老的父親以驚人的速度累積那些小卡片，背更駝、頭更低。幾乎貼伏桌面，母親幫我帶養小孩，我與孟月都忙，我們分住三、四樓，除了吃飯也難得碰上面。父親的書房在最裡間，若非刻意，也見不到他工作模樣。（三）