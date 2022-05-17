這些食材和器具都比市面上銷售的貴幾十倍，薛子從小省吃儉用，為了救命，在生死面前花些錢是小事。

醫療中心的優渥環境，有專業的飲食照顧、病患間的互相關懷，和精神的徹底放鬆，一個星期的療法創造了奇蹟，薛子剛回到多倫多，身體狀況與之前判若兩人。

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回到多倫多沒多久，薛子到醫院做例行追蹤檢查，發現腫瘤 進一步惡化，癌細胞 已失去控制，在全身的器官和組織流竄。費用昂貴的另類療法只振奮了她的精神，對抑止她身上癌細胞的擴散沒有產生作用。其實這結果薛子在沒去之前就預料到，另類療法或許像宣傳廣告介紹的那樣，有很多治療成功的案例，但科學是必須在同樣條件下可重複的，這種療法無法證明其科學性。她抱著希望而去，是想再努力一次，再給自己身體一次機會。

癌細胞侵蝕肺部引發疼痛，薛子不論白天黑夜，都會突如其來的發作。發作時惡心、嘔吐，肺部像要撕裂一樣，嚴重到張開大口吸不上氣，如同溺水即將窒息的感覺，發作一次就像死了一次。只有吃了止痛藥，疼痛暫時舒緩後，她才能筋疲力盡地陷入昏睡。

癌細胞擴散到全身，放射性治療、化療已無意義，醫院放棄了治療，只能加大止痛藥分量減輕她的疼痛。沒多久，大麻 、嗎啡、鎮靜劑等止痛藥也壓不住她的疼痛。她知道她已經沒有未來，前途是一片黑暗，黑暗的盡頭還是黑暗。病情不可能逆轉，生命已沒了意義。

老吳關切她的病況，每天看她的臉書。那天看到她日記寫著：「今天是我住進『安寧病房』的第一天，這裡有專業護理人員照顧，清爽又舒適、平靜又安詳。」（五）