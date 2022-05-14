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殺死星河（一四）

桑文鶴

迷離的光環裡，他彷彿看到了曹正河舉著軟軟的小胳膊讓他抱。他鼻子一酸，一泡眼淚湧了上來，一張口就是哽咽，他一句話也說不上來。

麥克風又移到了李靜容面前。她神情寡淡，目光呆滯地搖了搖頭。因為是現場直播，女記者只能自己打圓場，她說：可見丟失一個孩子，對一個家庭的打擊有多麼大。所以我們一定要對任何拐賣兒童、傷害兒童的犯罪零容忍……

至於曹正星是什麼時候開始，對著攝像機說話的，曹慶忠已經記不清了。這兩年自己四處奔波尋找曹正河，曹正星就一直跟著李靜容在家。兩個兒子裡，他更喜歡小兒子。曹正星是個悶葫蘆，不愛說話，小小的年紀就有一股與生俱來老氣橫秋的學究氣。曹慶忠覺得，他這是隔代遺傳了他那個清高自傲的姥爺。

曹慶忠自己在丈人一家面前，總是有抹不去的自卑感。即使李靜容早已經和娘家人割斷了一切的聯繫，可自己的兩個兒子身上，總是流著丈人的血。這血緣在曹正河的身上不明顯，卻時不時地就能在曹正星身上凸顯出來。

曹正星默默地看著他時，他會有些恍惚，彷彿他那個早就失聯的丈人正附在自己外孫的身上，提醒著他：當年你指天誓日跪在我面前許下的諾言，你並沒有做到，你沒有讓我的女兒過上好日子。她為了生計，不得不窩在臭烘烘的市場裡，從頭髮絲到腳後跟，都是臭魚爛蝦的味道。就是因為這樣，孩子才會丟。你是個窩囊廢，你也是罪人。

曹慶忠無言以對，也不敢再對李靜容發火。這幾年李靜容的精神狀態是越來越不好了，大半夜不睡覺，好不容易睡著了，也會突然爬起來開門出去，說聽見小河在門外面叫媽媽。（一四）

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