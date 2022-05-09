電視台的人問曹慶忠要曹正河最近的近照時，李靜容想起了這張照片。電視上播出來的時候，曹正星被裁去了，但在曹正河的左肩上，可以隱隱地看到曹正星的一隻手。

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曹正河失蹤的案子一直被當成是兒童拐賣案來偵辦。接到報警的當天，火車站、長途汽車 站就被查了個遍。曹慶忠和李靜容領著一群熱心的鄰居，把菸草局家屬院的每一戶人家都問了個遍。

後來有一個老太太說，她好像看見一個約莫三十多歲的男人，抱著一個小男孩出了院子，時間就是下午四點半左右。不過那個小男孩穿的衣服不是米黃色的，而是白色的。當時小男孩看起來也沒有緊張害怕的樣子，她還以為那就是父子倆。

這個情況報告給警方後，警察 說，這是人販子慣用的手段了。孩子一到手，馬上先給換衣服，如果可以，還會改變孩子的髮型，而且會一刻也不停歇地轉移孩子。想必李靜容還沒離開市場的時候，那人已經帶著孩子到了火車站了。

李靜容病倒了。曹慶忠把曹正星託付給了鄰居，攤子也不管了，自己坐車去了臨近的幾個縣市。他也不知道該去哪裡。曹正河的照片被他印了幾千份，每到一地，他就專找人多的地方張貼。不讓隨便貼東西的地方，他就會舉著告示，站在人群裡。

倒是也有人給他提供過線索，說是看見他們村裡的誰誰家，前幾天剛抱回來一個男孩，臉圓圓的。或者誰誰剛出門去了一趟外地，回來的時候，身邊就多了一個長酒窩的小男孩。

每次得到這樣的消息，曹慶忠就馬不停蹄地趕往消息裡說的地方。有那麼幾次，他覺得自己已經離小河很近了，似乎再加把力，伸手一抓，就能抓住小河的小手。可消息要嘛是假的，要嘛那個孩子根本不是曹正河。（九）