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夢工廠（二七）

李東文

我說：「你幹麼不把自己的房間讓出來？」

「我年紀大了，」他說，「需要獨立的空間，需要一點隱私。」

我說：「我搬走吧，你們自己人住在一起比較好。」

請的假還沒休完，牛亮錚灰溜溜地回來了。回到老家，詩詩馬上被父母關起來，她父親找人胖揍牛亮錚一頓。在父母的威迫利誘之下，詩詩做了人流，並且答應跟牛亮錚一刀兩斷。

重新回來上班的牛亮錚變得異常壓抑，沒完沒了地喝酒、沒日沒夜地打麻將，有時在老白那裡打，有時在外面，吃飯、睡覺都不回家。牛亮德認為是牛亮程夥同老白，把牛亮錚帶壞了，以大哥的身分跟牛亮程交心，希望他認清形勢，懸崖勒馬，與毒瘤老女人一刀兩斷。牛亮程把大哥的苦口婆心當成一個屁。牛亮德氣得七竅生煙，一怒之下跟父母做了報告。元旦之後，他們父母從鄉下過來了。

牛亮德把父母接回家裡時只我在家，我怕牛父動手打牛亮程和老白，給小白兔通風報信。小白兔說牛亮程和老白昨天私奔了。不久後，小白兔也搬走了，沒有跟我告別。

因為思念的緣故，我去夢工廠找小白兔，她同事告訴我她辭職了。沒人知道她去了哪裡，電話也停機了。我原本以為自己跟小白兔之間有感覺，那一百元，只是道具，為了增添情趣而弄的。

我們好端端的兩個家四分五裂，沒了。我的小白兔也不見了。該死的牛亮程！

牛亮德指天發誓，以後再也不管牛亮程的事了，就算他回來，也不跟他一起住，讓他流落街頭。他要阿杜將工廠宿舍的鋪位退了，更堅決地跟我們一起生活。

阿杜說：「不行啊，哥，過年後我就不回來這裡了。」

「為什麼？」（二七）

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