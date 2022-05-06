以前在家和父母也是經常怒目相對，上個月葉蘭過生日，竟然意外收到女兒網上訂購的鮮花和精心挑選的賀卡，讓葉蘭受寵若驚。

「但願如此吧，可你們那時沒有像我們現在鬧得這麼凶。」胡娟嘆了一口氣。事到如此，她不是沒有後悔，但後悔已沒有任何用處。

「不說話也好。我們娘兒倆這麼針鋒相對的，如果每天說話，還不是每天吵吵，也夠累的。」她也只能這樣寬慰自己了。

十一年級本來就是高中最忙的一年。考SAT 、做義工、申請學校，艾可的日子都是每天既忙碌又緊張。她好像一夜之間長大了，認真、勤奮，又有責任感。

她仍然很少和父母打照面，如果學校裡有事情需要通知家長，就給父母發短信，公事公辦，一句話都不肯多說。

胡娟和陳濤從學校輔導員那兒知道女兒SAT考得不錯，這個學年的GPA是自己歷年來最高的，心裡有了點底，放鬆了很多。也知道她在申請學校，但以目前的冷戰狀態，他們知道即使去問女兒，只會碰一鼻子灰，也就只能讓她自己去折騰了。

轉眼就是新一年的感恩節、聖誕、元旦，家裡靜悄悄的，也沒有多少節日氣氛。很快就到了大學放榜的時節。

一個周三晚上，胡娟和陳濤正在樓下廚房裡吃飯，樓梯上響起艾可的腳步聲。夫妻倆面面相覷，都有些意外。這個點兒，艾可一般從不會下樓。

艾可手裡拿著一個白色的大信封，施施然走到桌前，把信封放在桌子上。

胡娟抬頭看了一眼女兒，好久沒有正面相遇，女兒更成熟，也更漂亮了。（一二）